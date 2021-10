PiS przedstawi Polski Ład dla wsi. "Maksimum konkretnych rozwiązań"

O przedstawieniu nowego programu dla rolnictwa mówił w piątek premier Mateusz Morawiecki w swoim cotygodniowym podcaście.

Szef rządu ocenił, że jednym z wielu szkodliwych mitów III RP był podział na "rozwijające się miasto i zwijającą się wieś". Podkreślał, że mieszkańcy wsi powinni mieć tak samo jak w miastach dostęp do rozwiniętych usług publicznych, dobrych dróg, edukacji, nowoczesnego szpitala.



- Praca na wsi musi się opłacać, a życie na wsi musi być na europejskim poziomie, dlatego już w tę sobotę będziemy mieli dla polskiej wsi naprawdę dobre wiadomości - powiedział szef rządu.



- Bazując na Polskim Ładzie przedstawimy kompleksowy program dla polskiej wsi i polskiego rolnictwa - zapowiedział.

Wśród tematów, które pojawią się podczas sobotniej prezentacji szef rządu wymienił m.in. kwestią dopłat dla rolników.



- Szanowni rolnicy - mamy dla was konkretną propozycję. Zero pięknych słów, a maksimum konkretnych rozwiązań. Oferta w moim poczuciu jest naprawdę ambitna. Nasz program gonienia standardów europejskich adresujemy do wszystkich grup, również do rolników i mieszkańców polskiej wsi - zapewnił Morawiecki.

"Zupełnie zmieni się życie na polskiej prowincji"

Konwencja odbędzie się poza Warszawą, a jej rozpoczęcie planowane jest na godz. 12.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński w połowie lipca podczas jednego ze spotkań w ramach objazdu po kraju. Zaznaczył, że będą to nowe propozycje, wykraczające poza te zawarte w Polskim Ładzie.



- Przez cały czas nad tym pracujemy, żeby wieś stała się inna, dużo lepsza niż dzisiaj, jeżeli chodzi o to jak tam się żyje - zapewnił w lipcu Kaczyński.



Przekonywał też, że dzięki nowemu programowi zwiększą się dochody na wsi i "luksus życia, możliwość korzystania z różnego rodzaju urządzeń, możliwość przenoszenia się z miejsca na miejsce - wszystko to będzie podniesione radykalnie". - Zupełnie zmieni się życie na polskiej prowincji, w małych miastach. Zupełnie zmieni się co za tym idzie życie w Polsce - mówił wówczas prezes PiS.