PiS chce odwołania członków PKW. "Uporczywie łamią prawo"

- Będziemy zbierali podpisy pod wezwaniem marszałka Hołowni do tego, aby zawnioskował do prezydenta o odwołanie pięciu członków PKW - powiadomił na konferencji prasowej rzecznik PiS Rafał Bochenek. Podkreślał, że osoby te "łamią prawo i nie stosują się do ustaw". To reakcja partii na decyzję PKW o odroczeniu posiedzenia w sprawie sprawozdania.