Prezes PiS grzmi po decyzji PKW. "Nasza cierpliwość się skończyła"

- Decyzja PKW jest całkowicie bezprawna. Jest kolejnym krokiem w stronę likwidacji polskiej demokracji, bo pozbawienie jednej ze stron politycznego sporu środków jest niczym innym, jak likwidacją zasady równości - powiedział w poniedziałek prezes PiS Jarosław Kaczyński w odpowiedzi na ruch PKW. - Oczywiście będziemy się bronić - dodał.

- PKW powinna zmienić swoją poprzednią decyzję i przyznać nam pieniądze. Nie wykonała tego obowiązku, czyli popełniła przestępstwo - przekonywał Kaczyński. Reklama

Prezes PiS przypomniał, że grupa w PKW powołuje się na nielegalność izby SN, która podejmuje decyzje. - Ta izba podejmowała wiele innych decyzji. Choćby w nieodległym czasie podjęła decyzje w stosunku do Konfederacji i partii Jarosława Gowina (...) Te decyzje zostały wykonane. Mamy do czynienia z sytuacją, że gdy władzy nie przeszkadzają te decyzje, to ona je wykonuje - komentował dalej prezes PiS.

PiS interweniuje u marszałka Sejmu w sprawie PKW. "Odmowna odpowiedź"

Kaczyński odniósł się też do samego składu PKW. - Przypomnę, że w PKW pana (Ryszarda - red.) Kalisza nie powinno być - powiedział, tłumacząc, że jego partia uzyskała zbyt małe poparcie, by móc mieć swojego reprezentanta w tym organie. - Natomiast naszej partii nadal należy się czwarty członek (...) zwróciliśmy się w tej sprawie do marszałka Sejmu Szymona Hołowni, ale uzyskaliśmy odpowiedź odmowną - przekazał prezes PiS.

- Chcę powiedzieć jasno, że nie otrzymamy pieniędzy i nic nie wskazuje na to, byśmy je kiedykolwiek przy tym kształcie PKW otrzymali - stwierdził Jarosław Kaczyński, zwracając się przy tym z prośbą do sympatyków PiS. - Stąd apel, by wpłacać pieniądze. To są w istocie pieniądze na kampanię Karola Nawrockiego - przekonywał, mówiąc, że to dzisiaj "najważniejsza sprawa dla Polski jako państwa i dla losów poszczególnych Polaków". - Potrzebujemy tego nie dla siebie, potrzebujemy tego dla Polski - skwitował. Reklama

Subwencja PiS. PKW odroczyła obrady

Jak ustalił Polsat News, Państwowa Komisja Wyborcza odroczyła obrady ws. sprawozdania finansowego komitetu PiS. Obrady zostały przełożone do czasu systemowego uregulowania przez konstytucyjne władze RP statusu prawnego Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN oraz sędziów biorących udział w orzekaniu tej izby.

Politycy PiS nie zgadzają się z tą decyzją. "Po dzisiejszej decyzji Państwowej Komisji Wyborczej mamy poważny kryzys w państwie" - ocenił w mediach społecznościowych poseł PiS Michał Wójcik.

Z kolei Sebastian Kaleta wprost zarzucił komisji popełnienie przestępstwa, twierdząc, że pozbawienie opozycji finansowania ma być ciosem w kampanię wyborczą Karola Nawrockiego.

