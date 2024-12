W poniedziałek Państwowa Komisja Wyborcza odroczyła obrady dotyczące sprawozdania komitetu wyborczego PiS do czasu "systemowego uregulowania przez konstytucyjne władze RP statusu prawnego Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN i sędziów biorących udział w orzekaniu tej izby". Decyzja zapadła stosunkiem głosów pięć do czterech.

Subwencja PiS. Partia podejmuje kroki prawne względem PKW

Odroczenie posiedzenia ws. sprawozdania PiS. Jarosław Kaczyński: Cierpliwość się skończyła

Jednocześnie prezes ugrupowania apelował do sympatyków PiS o wsparcie finansowe. - Chcę powiedzieć jasno, że nie otrzymamy pieniędzy i nic nie wskazuje na to, byśmy je kiedykolwiek przy tym kształcie PKW otrzymali - stwierdził. - Stąd apel, by wpłacać pieniądze. To są w istocie pieniądze na kampanię Karola Nawrockiego - przekonywał.