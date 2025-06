W 1991 należał do inicjatorów powstania Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana, promującej integrację europejską. Od 1996 roku był członkiem, a następnie od 1999 do 2003 wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Euroatlantyckiego. W latach 1998-1999, pracował jako zastępca głównego negocjatora RP w sprawie członkostwa w Unii - ministra Jana Kułakowskiego.

Od 1999 do 2004 roku Piotr Nowina-Konopka był wicerektorem College of Europe . Następnie doradzał narodowemu parlamentowi Gruzji jako główny ekspert międzynarodowy programu UE doradztwa dla parlamentu Gruzji (2005-2006), a w 2006 roku wygrał konkurs na stanowisko dyrektora do spraw stosunków z parlamentami narodowymi w Parlamencie Europejskim.

Był pierwszym Polakiem sprawującym tak wysoką funkcję. Po trzech latach, w 2009 roku, został przeniesiony decyzją przewodniczącego parlamentu i sekretarza generalnego do Waszyngtonu, z misją stworzenia i kierowania stałym biurem Parlamentu Europejskiego przy Kongresie Stanów Zjednoczonych (European Parliament Liaison Office with US Congress). Funkcje tę piastował do października 2012 roku.