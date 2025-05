Przez niemal 40 lat towarzyszył Karolowi Wojtyle , najpierw jako kapelan w Krakowie, później jako osobisty sekretarz papieża. Zarządzał papieskim kalendarzem, decydował o tym, kto może zbliżyć się do Ojca Świętego, a także strzegł najbardziej prywatnych spraw papieża . Nazywano go "drugimi drzwiami do papieża" - bez jego zgody nikt nie miał wstępu.

To on często przekazywał papieżowi najważniejsze informacje, zanim te jeszcze trafiły na jego biurko. Znający kulisy jak nikt inny, był jedną z najbardziej wpływowych postaci pontyfikatu Jana Pawła II. Dla wielu był uosobieniem "wewnętrznego Watykanu".

Przez kilkanaście lat kierował Papieską Radą ds. Świeckich oraz odpowiadał za organizację Światowych Dni Młodzieży. To on koordynował przygotowania, wspierał lokalne Kościoły i dbał o to, by entuzjazm młodych ludzi spotykał się z nauczaniem papieża.