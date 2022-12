Piotr Müller: Będziemy bronić jedności Zjednoczonej Prawicy

We wtorek podczas konferencji prasowej rzecznik prasowy PiS Rafał Bochenek i rzecznik prasowy rządu Piotr Müller mówili o działaniach, które będą miały miejsce podczas posiedzenia Sejmu.

- Toczą się prace w sprawie ustawy budżetowej - powiedział rzecznik prasowy rządu Piotr Müller. Jak przypomniał, od kiedy PiS przejął władzę w Polsce wprowadzone zostały zmiany w funkcjonowaniu budżetu państwa, co pozwoliło na to, że "zmiany wyszły na plus".

Jak dodał, polityka społeczna była jednym z najważniejszych filarów finansowania. Müller przekazał, że więcej pieniędzy PiS przekazało także na ochronę zdrowia i obronność. Rzecznik zapowiedział, że ma nadzieję, że prace nad budżetem zostaną szybko zakończone.

Komisja weryfikacyjna

Jednocześnie zapowiedziano przygotowanie ustawy o komisji weryfikacyjnej ds. agentury rosyjskiej. - Jest zaplanowana na posiedzenie Sejmu. Jest to bardzo ważna ustawa - ocenił Rafał Bochenek. - Komisja będzie miała uprawnienia, żeby stosować środki zaradcze, żeby ograniczyć dostęp do informacji newralgicznych, ważnych stanowisk i broni - dodał.

Jak przypomniał, w Sejmie rozpoczną się prace nad ustawą. Zaapelował także do marszałka Grodzkiego o "szybkie procedowanie ustawy", by "jak najszybciej mogła wejść w życie i rozpocząć swoje prace".

- W skład komisji ma wejść dziewięć osób - zapowiedział. Według ustawy mają to być osoby o odpowiednich kompetencjach. - Tematycznie jest to bardzo jasno określone - dodał. - Nie będą to tylko parlamentarzyści, będą to osoby, które mają odpowiednie doświadczenie i kompetencje - mówił Bochenek.

Rzecznik PiS zapowiedział, że nazwiska kandydatów zostaną przedstawione na początku 2023 roku. - Zależy nam, żeby inne kluby także zgłosiły swoich kandydatów - przekazał.

Wotum nieufności wobec Ziobry

Rzecznik PiS został zapytany o wotum nieufności wobec wobec Zbigniewa Ziobry. - Będziemy bronić pana ministra. Zjednoczona Prawica jest jednością - mówił. - Niecne zamiary są tylko mrzonkami polityków Platformy, Lewicy i PSL - dodał. - Nie dziwi mnie, że doszło wczoraj do awantury - przekazał.

- Dziwimy się, że opozycja w tak trudnej sytuacji geopolitycznej zachowuje się w ten sposób, dlatego będziemy bronić jedności obozu Zjednoczonej Prawicy - powiedział z kolei Piotr Müller.

W kontekście "starć" między koalicjantami zaznaczył, że to "naturalne", ponieważ są to dwie osobne partie.

"Nawet po zakończeniu agresji nie ma możliwości powrotu do takich relacjach z Rosją"

Rzecznik rządu wypowiedział się także na temat pomocy finansowej dla Ukrainy - Rosja tymi działaniami (ostrzał infrastruktury krytycznej - red.) chce doprowadzić do kryzysu humanitarnego, dlatego teraz pomoc mikroekonomiczna dla Ukrainy jest bardzo ważna. Liczymy, że pakiet unijny zostanie przyjęty - dodał.

- Nie powinno być powrotu do takich samych relacji, które były z Rosją, bo takie wypowiedzi liderów zachodnich się pojawiają - mówił. - Nawet po zakończeniu agresji nie ma możliwości powrotu do takich relacjaci - zaznaczył.

Müller przypomniał, że politycy PiS jeszcze przed konfliktem zbrojnym ostrzegali przed współpracą z Rosją.