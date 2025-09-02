W sondażu przeprowadzonym w dniach 13-16 sierpnia 2025 roku przez United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski zapytano respondentów:

"Kogo ocenia Pan/Pani najlepiej w roli pierwszej damy w III RP?"

Najwięcej wskazań ankietowanych - 57,8 proc. - uzyskała Jolanta Kwaśniewska. To wynik, który jest zdecydowanie lepszy od rezulatów pozostałych żon prezydentów.

Która pierwsza dama był najlepsza? Polacy zdecydowali

Na drugim miejscu znalazła się Maria Kaczyńska z wynikiem 17,5 proc. Podium zamyka Agata Kornhauser-Duda z wynikiem 8,1 proc.

Marta Nawrocka, żona obecnie urzędującego prezydenta, zdobyła 5,3 proc. głosów.

Znacznie słabiej wypadły Danuta Wałęsa (0,6 proc.) i Anna Komorowska, której nie wskazał żaden respondent. 10,7 proc. badanych nie potrafiło wskazać swojej faworytki.

Sondaż. Jolanta Kwaśniewska zdeklasowała inne pierwsze damy

Z sondażu wynika, że ankietowani najczęściej wskazywali Jolantę Kwaśniewską jako najlepszą pierwszą damę niezależnie od preferencji politycznych.

Wśród wyborców koalicji rządzącej jej poparcie sięgnęło aż 87 proc., podczas gdy Maria Kaczyńska zdobyła 9 proc., a Danuta Wałęsa 1 proc. Pozostałe pierwsze damy nie uzyskały żadnych głosów, a 3 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".

Także wśród wyborców opozycji Kwaśniewska znalazła się na pierwszym miejscu (37 proc.), wyprzedzając Marię Kaczyńską (23 proc.) oraz Agatę Kornhauser-Dudę (16 proc.). Marta Nawrocka uzyskała w tej grupie 9 proc. wskazań, a 15 proc. badanych nie miało zdania.

W grupie pozostałych wyborców 63 proc. respondentów również wskazało na Jolantę Kwaśniewską, a na drugim miejscu znalazła się Maria Kaczyńska z wynikiem 18 proc. Kolejne miejsca zajęły: Marta Nawrocka (6 proc.), Danuta Wałęsa (2 proc.) oraz Agata Kornhauser-Duda (1 proc.).

Badanie zostało zrealizowane przez United Surveys dla Wirtualnej Polski w dniach 13-16 sierpnia 2025 roku metodą CATI/CAWI na próbie tysiąca osób.

