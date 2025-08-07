Zespół pod kierownictwem prokuratora Min Dzung Ki od 36 dni prowadzi śledztwo dotyczące 16 zarzutów wobec Kim Keon Hi, w tym podejrzenia manipulowania cenami akcji Deutsch Motors w latach 2009-12, próby wpływania na nominacje kandydatów w wyborach uzupełniających w 2022 r. oraz przyjmowania luksusowych dóbr, które nie zostały uwzględnione w jej oświadczeniu majątkowym.

Korea Południowa. Kilkanaście zarzutów, Keon Hi nie przyznaje się do winy

Kim, która przed środowym przesłuchaniem przeprosiła naród za wzbudzone zaniepokojenie i nazwała siebie "nikim", stanowczo zaprzecza stawianym jej zarzutom - podała agencja Yonhap.

Jest to pierwszy przypadek w historii Korei Płd., gdy małżonka urzędującego lub byłego prezydenta jest publicznie oskarżona w sprawie karnej. Skandale z udziałem byłej pierwszej damy od początku rzucały cień na kadencję prezydenta Jun Suk Jeola.

Korea Południowa. Były prezydent w areszcie

Jun, który przed prezydenturą sprawował urząd prokuratora generalnego, został odsunięty od władzy w kwietniu br. po próbie wprowadzenia stanu wojennego w grudniu 2024 r.

Polityk odpowiada przed sądem w związku z zarzutami o zamach stanu, za co grozi mu dożywocie lub kara śmierci.

Jun przebywa w areszcie od 10 lipca.

