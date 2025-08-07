Kłopoty byłej pierwszej damy Korei Południowej. Wpłynął wniosek o areszt

Do południowokoreańskiego sądu trafił w czwartek wniosek o wydanie nakazu aresztowania byłej pierwszej damy Kim Keon Hi. Chodzi o zarzuty dotyczące manipulacji giełdowych, ingerencji w proces wyborczy i przyjmowania łapówek. Śledztwem zajął się specjalny zespół prokuratorski. Była pierwsza dama przeprosiła obywateli, lecz nie przyznała się do winy.

Kim Keon Hi
ANTHONY WALLACEAFP

Zespół pod kierownictwem prokuratora Min Dzung Ki od 36 dni prowadzi śledztwo dotyczące 16 zarzutów wobec Kim Keon Hi, w tym podejrzenia manipulowania cenami akcji Deutsch Motors w latach 2009-12, próby wpływania na nominacje kandydatów w wyborach uzupełniających w 2022 r. oraz przyjmowania luksusowych dóbr, które nie zostały uwzględnione w jej oświadczeniu majątkowym.

Korea Południowa. Kilkanaście zarzutów, Keon Hi nie przyznaje się do winy

Kim, która przed środowym przesłuchaniem przeprosiła naród za wzbudzone zaniepokojenie i nazwała siebie "nikim", stanowczo zaprzecza stawianym jej zarzutom - podała agencja Yonhap.

Jest to pierwszy przypadek w historii Korei Płd., gdy małżonka urzędującego lub byłego prezydenta jest publicznie oskarżona w sprawie karnej. Skandale z udziałem byłej pierwszej damy od początku rzucały cień na kadencję prezydenta Jun Suk Jeola.

    Korea Południowa. Były prezydent w areszcie

    Jun, który przed prezydenturą sprawował urząd prokuratora generalnego, został odsunięty od władzy w kwietniu br. po próbie wprowadzenia stanu wojennego w grudniu 2024 r.

    Polityk odpowiada przed sądem w związku z zarzutami o zamach stanu, za co grozi mu dożywocie lub kara śmierci.

    Jun przebywa w areszcie od 10 lipca.

