W skrócie Pierwsza dama Turcji, Emine Erdogan, napisała list do Melanii Trump z apelem o interwencję w sprawie dramatycznej sytuacji humanitarnej w Strefie Gazy.

Emine Erdogan prosi Melanię Trump o podjęcie działań na rzecz pomocy dzieciom w Gazie, inspirując się jej wcześniejszym listem dotyczącym dzieci w Ukrainie.

Wojna w Strefie Gazy doprowadziła do dziesiątek tysięcy ofiar oraz wywołała powszechny głód, czemu zaprzecza premier Izraela, twierdząc, że Izrael nie dopuszcza do głodu.

Emine Erdogan napisała do Melanii Trump i wezwała ją do skontaktowania się z premierem Izraela i poruszenia sprawy trudnej sytuacji dzieci w Strefie Gazy - poinformowały w sobotę władze w Ankarze.

Pierwsza dama Turcji przyznała, że zainspirował ją list, który Melania Trump wysłała na początku sierpnia do Władimira Putina w sprawie dzieci w Ukrainie.

Turcja. Pierwsza dama napisała list do Melanii Trump. Chodzi o Strefę Gazy

"Wierzę, że wielka wrażliwość, jaką okazali Państwo wobec 648 ukraińskich dzieci zostanie rozszerzona również na Strefę Gazy" - napisała w liście adresowanym do Melanii Trump Emine Erdogan.

"W dzisiejszych czasach, gdy świat przeżywa zbiorowe przebudzenie, a uznanie Palestyny stało się globalną wolą, wierzę, że Państwa apel w imieniu Strefy Gazy wypełni historyczną odpowiedzialność wobec narodu palestyńskiego" - dodała pierwsza dama Turcji.

Wojna w Strefie Gazy. Najnowszy bilans, dziesiątki tysięcy ofiar

Miasto Gaza i okolice oficjalnie cierpią z powodu głodu, który prawdopodobnie będzie się rozprzestrzeniał - pisze agencja Reutera. Zarazem zwiększa się presja na Izrael, aby ten zezwolił na większą pomoc dla terytorium palestyńskiego.

Premier Binjamin Netanjahu odrzucił tezy stawiane w raportach i określił je jako "bezczelne kłamstwo". Stwierdził, że Izrael prowadzi politykę zapobiegania głodowi, a nie jego wywoływania.

Wojna w Strefie Gazy wybuchła 7 października 2023 roku, kiedy Hamas zabił 1200 osób w południowym Izraelu i wziął około 250 zakładników. Według władz sanitarnych Strefy Gazy izraelska kampania wojskowa doprowadziła do śmierci ponad 62 tys. Palestyńczyków.

Źródło: Reuters

