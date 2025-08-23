Pierwsza dama Turcji apeluje do Melanii Trump. "Historyczna odpowiedzialność"
Pierwsza dama Turcji zaapelowała do Melanii Trump o interwencję w sprawie Strefy Gazy, gdzie mieszkańcy, w tym dzieci, cierpią z powodu głodu - przekazał Reuters. "Wierzę, że Państwa apel w imieniu Strefy Gazy wypełni historyczną odpowiedzialność wobec narodu palestyńskiego" - napisała Emine Erdogan do małżonki prezydenta Donalda Trumpa.
W skrócie
- Pierwsza dama Turcji, Emine Erdogan, napisała list do Melanii Trump z apelem o interwencję w sprawie dramatycznej sytuacji humanitarnej w Strefie Gazy.
- Emine Erdogan prosi Melanię Trump o podjęcie działań na rzecz pomocy dzieciom w Gazie, inspirując się jej wcześniejszym listem dotyczącym dzieci w Ukrainie.
- Wojna w Strefie Gazy doprowadziła do dziesiątek tysięcy ofiar oraz wywołała powszechny głód, czemu zaprzecza premier Izraela, twierdząc, że Izrael nie dopuszcza do głodu.
Emine Erdogan napisała do Melanii Trump i wezwała ją do skontaktowania się z premierem Izraela i poruszenia sprawy trudnej sytuacji dzieci w Strefie Gazy - poinformowały w sobotę władze w Ankarze.
Pierwsza dama Turcji przyznała, że zainspirował ją list, który Melania Trump wysłała na początku sierpnia do Władimira Putina w sprawie dzieci w Ukrainie.
Turcja. Pierwsza dama napisała list do Melanii Trump. Chodzi o Strefę Gazy
"Wierzę, że wielka wrażliwość, jaką okazali Państwo wobec 648 ukraińskich dzieci zostanie rozszerzona również na Strefę Gazy" - napisała w liście adresowanym do Melanii Trump Emine Erdogan.
"W dzisiejszych czasach, gdy świat przeżywa zbiorowe przebudzenie, a uznanie Palestyny stało się globalną wolą, wierzę, że Państwa apel w imieniu Strefy Gazy wypełni historyczną odpowiedzialność wobec narodu palestyńskiego" - dodała pierwsza dama Turcji.
Wojna w Strefie Gazy. Najnowszy bilans, dziesiątki tysięcy ofiar
Miasto Gaza i okolice oficjalnie cierpią z powodu głodu, który prawdopodobnie będzie się rozprzestrzeniał - pisze agencja Reutera. Zarazem zwiększa się presja na Izrael, aby ten zezwolił na większą pomoc dla terytorium palestyńskiego.
Premier Binjamin Netanjahu odrzucił tezy stawiane w raportach i określił je jako "bezczelne kłamstwo". Stwierdził, że Izrael prowadzi politykę zapobiegania głodowi, a nie jego wywoływania.
Wojna w Strefie Gazy wybuchła 7 października 2023 roku, kiedy Hamas zabił 1200 osób w południowym Izraelu i wziął około 250 zakładników. Według władz sanitarnych Strefy Gazy izraelska kampania wojskowa doprowadziła do śmierci ponad 62 tys. Palestyńczyków.
Źródło: Reuters