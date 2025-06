Nawrocka umieściła w mediach społecznościowych dwa zdjęcia z wieczoru wyborczeg o, na którym widać ich całą rodzinę. Dołączyła do nich krótki komentarz: "Dobry wieczór Polsko. Dziękujemy".

"Dziękuję Wam, kobietom, szczególnie. Za mobilizację, za działania, za wiarę, że warto się angażować. Za transparenty, za organizację wydarzeń w całej Polsce , za to, że w małych miejscowościach i wielkich miastach pokazałyście, jak bardzo zależy Wam na Polsce mądrej, empatycznej, równej" - dodała.

Trzaskowska podkreśliła, że to, co razem zbudowały kobiety - "wspólnota, siostrzeństwo, energia - zostaje". "I będzie rosło. Bo wiem jedno: kobiety się nie poddają. Dziękuję Wam. Jesteście niesamowite. Moc jest z nami. Do zobaczenia!"- zakończyła.