"Służba Ochrony Państwa odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszym osobom w państwie, a jednym z jej stałych zadań jest przeprowadzanie kontroli pirotechnicznych. W związku z uroczystościami upamiętniającymi 'Sierpień '80' w Gdańsku procedurze tej została poddana była pierwsza dama - Danuta Wałęsa" - napisał SOP w oświadczeniu.

Podkreślono, że wejście uczestników na teren wydarzenia powinien koordynować i zabezpieczać organizator, jednak w tamtej chwili nie był on obecny na miejscu, dlatego funkcjonariusze SOP podjęli się kontroli Danuty Wałęsy. W poniedziałek przeprosili ją jednak za to.

"Dziś funkcjonariusze rozmawiali z byłą pierwszą damą i przeprosili za zaistniałą sytuację. Pani Danuta Wałęsa wykazała zrozumienie dla podjętych działań i podkreśliła, że nie żywi z tego powodu urazy" - dodano.

Rozwiń

Obchody rocznicy porozumień sierpniowych. SOP przeszukał Danutę Wałęsę

Informację o kontroli jakiej dokonali funkcjonariusze SOP wobec Danuty Wałęsy przekazał poseł Koalicji Obywatelskiej Piotr Adamowicz, który udostępnił w mediach społecznościowych zdjęcie z tego zdarzenia.

"Prezydent Nawrocki przyjeżdża do Gdańska na obchody Sierpnia '80, a SOP kontroluje panią Danutę Wałęsę. Smutne..." - napisał.

W niedzielnych uroczystościach w Gdańsku, oprócz Danuty Wałęsy, wziął udział jeszcze m.in. Bogdan Borusewicz czy Henryka Krzywonos-Strycharska. Obecny nie był natomiast Lech Wałęsa, który przebywa w Stanach Zjednoczonych, gdzie prowadzi serię wykładów.

Prezydent chce reparacji wojennych od Niemiec. Müller w ''Graffiti'': Naturalne po zbrodniczych działaniach, które realizowały Niemcy Polsat News Polsat News