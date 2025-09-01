Danuta Wałęsa skontrolowana przez służby. SOP przeprasza
Funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa przeprosili Danutę Wałęsę za kontrolę, której dokonali wobec niej podczas niedzielnych obchodów rocznicy porozumień sierpniowych. Była pierwsza dama "wykazała zrozumienie (...) i nie żywi z tego powodu urazy" - przekazał SOP w komunikacie.
"Służba Ochrony Państwa odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszym osobom w państwie, a jednym z jej stałych zadań jest przeprowadzanie kontroli pirotechnicznych. W związku z uroczystościami upamiętniającymi 'Sierpień '80' w Gdańsku procedurze tej została poddana była pierwsza dama - Danuta Wałęsa" - napisał SOP w oświadczeniu.
Podkreślono, że wejście uczestników na teren wydarzenia powinien koordynować i zabezpieczać organizator, jednak w tamtej chwili nie był on obecny na miejscu, dlatego funkcjonariusze SOP podjęli się kontroli Danuty Wałęsy. W poniedziałek przeprosili ją jednak za to.
"Dziś funkcjonariusze rozmawiali z byłą pierwszą damą i przeprosili za zaistniałą sytuację. Pani Danuta Wałęsa wykazała zrozumienie dla podjętych działań i podkreśliła, że nie żywi z tego powodu urazy" - dodano.
Obchody rocznicy porozumień sierpniowych. SOP przeszukał Danutę Wałęsę
Informację o kontroli jakiej dokonali funkcjonariusze SOP wobec Danuty Wałęsy przekazał poseł Koalicji Obywatelskiej Piotr Adamowicz, który udostępnił w mediach społecznościowych zdjęcie z tego zdarzenia.
"Prezydent Nawrocki przyjeżdża do Gdańska na obchody Sierpnia '80, a SOP kontroluje panią Danutę Wałęsę. Smutne..." - napisał.
W niedzielnych uroczystościach w Gdańsku, oprócz Danuty Wałęsy, wziął udział jeszcze m.in. Bogdan Borusewicz czy Henryka Krzywonos-Strycharska. Obecny nie był natomiast Lech Wałęsa, który przebywa w Stanach Zjednoczonych, gdzie prowadzi serię wykładów.