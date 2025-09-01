Danuta Wałęsa skontrolowana przez służby. SOP przeprasza

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

Funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa przeprosili Danutę Wałęsę za kontrolę, której dokonali wobec niej podczas niedzielnych obchodów rocznicy porozumień sierpniowych. Była pierwsza dama "wykazała zrozumienie (...) i nie żywi z tego powodu urazy" - przekazał SOP w komunikacie.

Danuta Wałęsa została skontrolowana przez funkcjonariuszy SOP
Danuta Wałęsa została skontrolowana przez funkcjonariuszy SOPPiotr Matusewicz / FacebookEast News

"Służba Ochrony Państwa odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszym osobom w państwie, a jednym z jej stałych zadań jest przeprowadzanie kontroli pirotechnicznych. W związku z uroczystościami upamiętniającymi 'Sierpień '80' w Gdańsku procedurze tej została poddana była pierwsza dama - Danuta Wałęsa" - napisał SOP w oświadczeniu.

Zobacz również:

Karol Nawrocki zabrał głos podczas obchodów rocznicy w Gdańskuze
Polska

Nawrocki wskazał na Wałęsę. "Nikt nam nie zabroni"

Dagmara Pakuła
Dagmara Pakuła

    Podkreślono, że wejście uczestników na teren wydarzenia powinien koordynować i zabezpieczać organizator, jednak w tamtej chwili nie był on obecny na miejscu, dlatego funkcjonariusze SOP podjęli się kontroli Danuty Wałęsy. W poniedziałek przeprosili ją jednak za to.

    "Dziś funkcjonariusze rozmawiali z byłą pierwszą damą i przeprosili za zaistniałą sytuację. Pani Danuta Wałęsa wykazała zrozumienie dla podjętych działań i podkreśliła, że nie żywi z tego powodu urazy" - dodano.

    Obchody rocznicy porozumień sierpniowych. SOP przeszukał Danutę Wałęsę

    Informację o kontroli jakiej dokonali funkcjonariusze SOP wobec Danuty Wałęsy przekazał poseł Koalicji Obywatelskiej Piotr Adamowicz, który udostępnił w mediach społecznościowych zdjęcie z tego zdarzenia.

    "Prezydent Nawrocki przyjeżdża do Gdańska na obchody Sierpnia '80, a SOP kontroluje panią Danutę Wałęsę. Smutne..." - napisał.

    W niedzielnych uroczystościach w Gdańsku, oprócz Danuty Wałęsy, wziął udział jeszcze m.in. Bogdan Borusewicz czy Henryka Krzywonos-Strycharska. Obecny nie był natomiast Lech Wałęsa, który przebywa w Stanach Zjednoczonych, gdzie prowadzi serię wykładów.

    Zobacz również:

    Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz na placu Piłsudskiego w Warszawie
    Polska

    Kosiniak-Kamysz zwrócił się do Nawrockiego. Żywiołowa reakcja tłumu

    Mateusz Balcerek
    Mateusz Balcerek
    Prezydent chce reparacji wojennych od Niemiec. Müller w ''Graffiti'': Naturalne po zbrodniczych działaniach, które realizowały NiemcyPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze