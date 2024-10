Tatrzański Park Narodowy wydał komunikat, w którym poinformował, że "od wtorku, 29 października 2024 roku, z uwagi na obryw skalny , który stworzył zagrożenie dla osób przebywających w jaskini, do odwołania zostaje zamknięty czarno znakowany szlak turystyczny prowadzący do Jaskini Raptawickiej (w obu kierunkach) wraz z samą jaskinią ".

Dolina Kościeliska. Zamknięto Jaskinię Raptawicką

Na co dzień miejsce to można odwiedzać samodzielnie, ale do zwiedzania konieczna jest latarka. Aby wejść do jaskini należy zejść po metalowej drabinie.