"Pani to chyba peron odjechał". Gorąco między koalicjantami po wyborach

"Pani to chyba peron odjechał" - napisała posłanka Polski 2050 Ewa Szymanowska, zwracając się do Magdaleny Filiks z Koalicji Obywatelskiej. To efekt kłótni, która wybrzmiała na platformie X między politykami rządzącej koalicji. Zdaniem posłanki Filiks politycy Polski 2050 są "szkodnikami z teflonu". Podkreśliła jednocześnie, że cztery lata jej pracy zostały "wyrzucone w piach".