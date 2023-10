Pandora Gate: Nowe dowody na Marcina Dubiela. Łzawa odpowiedź

Jak wynika jednak z ujawnionych wiadomości, znany youtuber miał sam kontaktować się z 14-letnią fanką , by następnie wysyłać ich korespondencję do Stuu, który mógł w ten sposób szantażować emocjonalnie nastolatkę.

Wardęga wyjawił, że pełna korespondencja przyjaciela Stuu z 14-latką jest w posiadaniu prokuratury. Zaznaczył również, że Dubiel nie został "wrzucony do tego samego worka, co Stuu", tylko wiedział o całej sprawie i mimo tego stawał w obronie kolegi. Co więcej, dyskredytował i próbował manipulować byłą przyjaciółką Stuu, gdy ta postanowiła przerwać zmowę milczenia.