Nowa odsłona Pandora Gate. Kolejny youtuber na celowniku

Pandora Gate. "Cała prawda o Marcinie Dubielu"

Co więcej, jak wynika z ujawnionych wiadomości, Marcin Dubiel kontaktował się z 14-letnią fanką, by następnie wysyłać ich korespondencję do Stuu, który mógł w ten sposób "szantażować emocjonalnie" nastolatkę.

Sylwester Wardęga odkrywa kłamstwa Marcina Dubiela

Dubiel zaprzeczał też, że namawiał Stuu na spotkanie z nastolatką, a świadczyły o tym wysyłane do dziewczyny nagrania. Wardęga dotarł też do wiadomości wysyłanych przez Dubiela do 14-latki, z których wynikało, że zachęcał ją do spotkania z przyjacielem. "Powinniście się spotkać (...) takie romansowanie przez internet jest fajne, ale ile można. Spotkajcie się" - miał napisać.