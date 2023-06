Oświadczenie majątkowe Szydło. Ciężko cokolwiek odczytać

Oprac.: Joanna Mazur Polska

Opublikowano oświadczenia majątkowe posłów do Parlamentu Europejskiego. Chociaż większość dokumentów jest czytelna, to rozszyfrowanie egzemplarza złożonego przez byłą premier Beatę Szydło graniczy z cudem. Co ciekawe, w ubiegłym roku europosłanka uzupełniła dane w sposób czytelny, drukowanymi literami.

Zdjęcie Oświadczenie majątkowe Beaty Szydło jest niemal niemożliwe do odczytania / Sejm.gov.pl / Wojciech Olkusnik / East News