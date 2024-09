Bon energetyczny: Dla kogo?

Bon energetyczny to jednorazowe świadczenie pieniężne. Dedykowany jest dla gospodarstw domowych o najniższych dochodach na energię elektryczną. Wsparcie jest przeznaczone dla około 3,5 mln gospodarstw domowych, które odczuły zmiany związane z podwyżkami cen. Dlatego bon energetyczny przysługuje każdemu gospodarstwu domowemu, jeżeli próg dochodowy nie przekracza:

2500 zł dla gospodarstw jednoosobowych;

dla gospodarstw jednoosobowych; 1700 zł na osobę dla gospodarstw wieloosobowych.

Minimalna wartość bonu energetycznego to 20 złotych. To oznacza, że jeżeli wyliczona kwota wsparcia będzie niższa, to świadczenie nie zostanie przyznane. Warto jednocześnie podkreślić, że osoby, które przekraczają wymieniony wyżej próg dochodowy, nie mogą skorzystać z finansowego wsparcia w pełnej puli. Dobra informacja jest natomiast taka, że w sytuacji niewielkiego przekroczenia progu obowiązywać będzie zasada "złotówka za złotówkę". Wtedy bon energetyczny zostanie pomniejszony o kwotę przekroczenia. Reklama

Kto nie może ubiegać się o bon energetyczny? Z finansowej pomocy i dopłaty do rachunków za prąd nie mogą skorzystać osoby, które nie mają prawa do lokalu mieszkaniowego, na który wnioskują o bon. Co więcej, bon energetyczny przysługuje na gospodarstwo domowe. Dlatego w sytuacji, kiedy na dane gospodarstwo został już przyznany bon, kolejne osoby z tego gospodarstwa nie otrzymają wsparcia. Bon energetyczny zostanie przyznany, o ile posiadamy umowę z dostawcą energii elektrycznej. Wsparcie nie przysługuje osobom, które nie są stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii.

Bon energetyczny 2024: Ile wynosi?

Bon energetyczny 2024 wynosi maksymalnie 1200 zł. Wynika to z faktu podwojenia wysokości świadczenia dla osób wykorzystujących energię elektryczną do ogrzewania. Zanim jednak wyjaśnimy te zasady, należy wspomnieć, że wysokość bonu elektrycznego zależy od liczby osób w gospodarstwie domowym. Dla gospodarstw jednoosobowych będzie to 300 zł, 400 zł dla 2-3 osobowych, 500 zł dla 4-5 osobowych oraz 600 zł dla sześcioosobowych i większych. Jeśli w domu wykorzystywane będą wspomniane wyżej źródła ogrzewania zasilane energią elektryczną, wartość bonu energetycznego wzrośnie o 100 proc. i wyniesie: Reklama

600 zł : w przypadku gospodarstwa domowego jednoosobowego,

: w przypadku gospodarstwa domowego jednoosobowego, 800 zł : w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego, składającego się 2 do 3 osób,

: w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego, składającego się 2 do 3 osób, 1000 zł : w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego, składającego się z 4 do 5 osób,

: w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego, składającego się z 4 do 5 osób, 1200 zł: w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego, składającego się z co najmniej 6 osób.

Bon energetyczny w maksymalnej kwocie zostanie przyznany, o ile właściciel gospodarstwa wpisał lub zgłosił takie źródło do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) do 1 kwietnia 2024 r. W przypadku źródeł już działających wcześniej albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do CEEB.

Bon energetyczny wniosek

Wniosek o bon energetyczny przyjmowany jest do 30 września 2024 roku. Na jego złożenie nie zostało więc dużo czasu, dlatego warto się pospieszyć z przygotowaniem odpowiednich dokumentów, bo osoby, które nie złożą ich w terminie, nie dostaną pieniędzy. Wniosek o bon energetyczny można złożyć tradycyjną drogą, czyli w urzędzie (w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania), lub też drogą elektroniczną. Wzór wniosku o wypłatę bonu energetycznego dostępny jest w sieci. W przypadku takich urzędowych spraw złożyć można go online poprzez Profil Zaufany na rządowej, oficjalnej stronie TUTAJ.

Wniosek o bon energetyczny można złożyć przez aplikację mObywatel. Po zalogowaniu się do niej na smartfonie należy w sekcji "Usługi" na ekranie startowym wybrać "Bon energetyczny". W przypadku braku ikony tej usługi należy nacisnąć "Wszystkie", a następnie wybrać "Bon energetyczny" z listy. Kolejno należy sprawdzić poprawność automatycznie uzupełnionych rubryk, a pozostałe pola wypełnić. Wypełnienie wniosku o bon energetyczny w dalszych krokach to postępowanie zgodnie z instrukcją. Reklama

Bon energetyczny: Wniosek brutto czy netto?

Wniosek o bon energetyczny musi zawierać informacje o dochodach danego gospodarstwa domowego. Powinny się tam pojawić, chociażby alimenty na rzecz dzieci, dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, przychody, należności z tytułu pracy czy renty. Jedną z wątpliwości, która pojawia się w kontekście bonu energetycznego, jest to, czy przy obliczaniu podstawy jego przyznania bierze się pod uwagę dochód netto, czy brutto. Warto wiedzieć, że przepisy dotyczące bonu energetycznego jasno określają, iż podstawą do jego przyznania jest dochód netto.

Bon energetyczny uwzględnia dochód netto, ponieważ lepiej niż kwota brutto odzwierciedla on realne możliwości finansowe gospodarstwa domowego. Dochód brutto, będący kwotą przed odliczeniami, nie daje pełnego obrazu tego, ile faktycznie pieniędzy pozostaje do dyspozycji na pokrycie bieżących wydatków, w tym na energię. Dlatego też bon energetyczny uwzględnia dochody "na rękę", którym dysponuje gospodarstwo domowe.

Bon energetyczny: Kiedy wypłata?

Wypłata bonu energetycznego powinna zostać zrealizowana do końca 2024 i na początku 2025 roku. Wynika to z faktu, że gminy na rozpatrzenie prawidłowo złożonego wniosku przez wnioskodawcę mają 60 dni. W zależności od ilości złożonych dokumentów wypłata bonu energetycznego w niektórych miejscowościach nastąpi szybciej niż w innych. Reklama

Warto jeszcze zaznaczyć, że w związku potencjalnymi przypadkami spornymi i związanymi z nimi ewentualnymi rozstrzygnięciami Samorządowych Kolegiów Odwoławczych oraz sądów administracyjnych, zdecydowano się na zabezpieczenie środków na ewentualne wypłaty również w kolejnych latach. Niemniej jednak wypłata bonu energetycznego będzie realizowana jednorazowo, niezwłocznie po jego przyznaniu i otrzymaniu przez gminę środków na ten cel.