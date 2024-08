Nie masz wpisu do CEEB? Grozi ci wysoka kara

Od początku 2024 roku kontrole związane z Centralną Ewidencją Emisyjności Budynków ( CEEB ) nabrały tempa, a ich zakres obejmuje nie tylko większe miasta, ale również mniejsze miejscowości. Funkcjonariusze straży miejskiej intensyfikują działania , sprawdzając, czy właściciele i zarządcy budynków spełnili obowiązek zgłoszenia źródeł ogrzewania swoich nieruchomości. Brak wpisu do CEEB może skutkować grzywną w wysokości od 500 do nawet 5 tysięcy złotych .

Obowiązek wpisania budynków do CEEB istnieje już od połowy 2022 roku. Zgodnie z art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska, strażnicy miejscy uzyskali uprawnienia kontrolne, w tym do nadzoru nad źródłami ciepła i spalania paliw w budynkach. Funkcjonariusze mogą wchodzić na teren nieruchomości, żądać okazania dokumentów potwierdzających wpis do CEEB oraz weryfikować, czy informacje zawarte w deklaracjach są zgodne ze stanem faktycznym.