Czym są taryfy energetyczne? Wtedy prąd jest tańszy

Gospodarstwa domowe należą do odbiorców z grupy G. Dostawcy prądu oferują im do wyboru plan cenowy, według którego odbiorca będzie rozliczał się za prąd. Te plany cenowe to właśnie taryfy energetyczne, których są trzy podstawowe rodzaje:

taryfa jednostrefowa G11 - w której płacimy za kWh tyle samo bez względu na to, w jakich godzinach pobieramy prąd;

taryfa dwustrefowa G12 - w której płacimy mniej za kWh przez 10 godzin w ciągu dnia. Tańszy prąd jest w ciągu ośmiu godzin w nocy, w przedziale 22:00 - 7:00 i w ciągu dwóch godzin wczesnym popołudniem, w przedziale 13:00 - 16:00. Ścisły czas trwania tej taryfy określa dostawca.

taryfa dwustrefowa G12w - w której prąd jest tańszy w weekendy i w dni ustawowo wolne od pracy, a także od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00 - 15:00 oraz w nocy od 22:00 do 06:00.

Oprócz tego poszczególni dostawcy energii proponują często swój wariant taryfowy. Ma on ich wyróżniać na tle konkurencji. Te taryfy różnie się nazywają i oferują nieco inne godziny tańszego prądu. To często rozwiązania dla osób, które korzystają z elektrycznego ogrzewania i podgrzewania wody - otrzymują one bonus za korzystanie z ekologicznych rozwiązań. U konkretnych dostawców energii wygląda to tak:

Tauron

Taryfa G13. Tu prąd jest tańszy w weekendy i dni wolne od pracy; od 1 kwietnia do 30 września od poniedziałku do piątku w godzinach od 13:00 do 19:00 oraz od 22:00 do 07:00; od 1 października do 31 marca w dni powszednie od 13:00 - 15:00 i od 21:00 do 7:00.

Enea

Taryfa G12as. Propozycja dla osób, które ogrzewają dom prądem, korzystają z bojlerów i ładują samochody elektryczne. Tu tańszy prąd jest w godzinach 22:00 - 06:00.

PGE

Taryfa G12n. Tańszy prąd jest od poniedziałku do soboty w godzinach od 01:00 do 05:00 oraz w niedzielę przez całą dobę.

Energa

Taryfa G12r. Tańszy prąd w ciągu dnia w godzinach 13.00-16.00 oraz w nocy 22.00-07.00.

E.On

Taryfa G12as. Tańszy prąd w nocy od 22:00 do 06:00

Ceny taryf za prąd ustala Urząd Regulacji Energetyki. W grudniu 2023 zatwierdził już ceny na rok bieżący.

Jak zmniejszyć rachunki za prąd? Zmiana taryfy

Zmiana taryfy jest korzystna dla tych, którzy używają prądu w sposób specyficzny. Jeśli w ciągu dnia pracujesz i wracasz do domu wieczorem, korzystna będzie tu taryfa nocna. Tym bardziej że nowoczesne sprzęty takie jak pralki, czy zmywarki można zaprogramować tak, by startowały w godzinach tańszego prądu, na przykład między 13:00 a 15:00. Jest to świetne wyjście dla osób, które korzystają z ogrzewania elektrycznego. Kiedy domowników nie ma, w ciągu dnia można je zmniejszyć.

Taryfy G12w są propozycją dla osób, które spędzają w domu wieczory i weekendy. Wielu z nas planuje na ten czas pranie, sprzątanie lub koszenie trawników. Warunkiem realnego zmniejszenia rachunków jest to, że rzeczywiście będziemy mało korzystać z energii elektrycznej za dnia od poniedziałku do piątku.

Zmiany taryfy można dokonać raz w roku i jest to bezpłatne. Zanim jednak podejmiesz taką decyzję, skonsultuj się ze swoim sprzedawcą prądu. W Biurze Obsługi Klienta będziesz mógł z konsultantem dokładnie przeanalizować, w jaki sposób korzystasz z energii elektrycznej i czy rzeczywiście zmiana taryfy spowoduje zmniejszenie rachunków za prąd.

Zmiana taryfy - ile można zaoszczędzić na rachunku za prąd?

Ile realnie można zaoszczędzić na rachunku za prąd, zmieniając taryfę? Wystarczy spojrzeć na stawki dla grup taryfowych. We wszystkich przypadkach do końca czerwca ceny prądu są zamrożone - stawki za kWh wzrosną od 1 lipca 2024 roku. Oto jak kształtują się ceny dla poszczególnych taryf:

G11 - do 1 lipca 2024: 0,80 gr za kWh, od 1 lipca 2024 - 1,39 za kWh;



G12 - dzienna: do 1 lipca 2024: dzienna - 0,89 zł za kWh, od 1 lipca - 1,55 zł za kWh;



nocna: do 1 lipca 2024 - 0,45 zł za kWh, od lipca - 0,76 zł za kWh;



G12w - dzienna: do 1 lipca 2024 - 0,95 zł za kWh, od lipca - 1,75 zł za kWh;



nocna: do 1 lipca 2024 - 0,45 zł za kWh, od lipca - 0,81 zł za kWh.

Warto więc dokładnie przemyśleć zmianę taryfy. W Polsce gospodarstwo domowe zużywa miesięcznie około 300 kWh. W taryfie G11 rachunek za prąd wyniesie więc 417 zł, a w G12 już 228 zł. Warunkiem jest jednak to, by korzystać z energii jedynie wtedy, gdy jest ona tańsza. Dzienne koszty prądu w przypadku taryf dzielonych są bowiem wyższe niż w G11. Takie rachunki zapłacimy od 1 lipca 2024 roku. Jeszcze nie wiadomo, co będzie dalej z zamrożeniem cen prądu. Rząd jednak zapowiada, że ceny taryf będzie dostosowywał do cen rynkowych, które cały czas spadają.

Źródła: ure.gov.pl; tauron.pl; eon.pl; energa.pl; stoen.pl; enea.pl