PIT 2024. Kto rozlicza się według skali podatkowej?

Rozliczenie z fiskusem. Jakie progi podatkowe obowiązują w 2024 roku?

Jak obliczyć wysokość podatku, posługując się skalą? Przykładowe wyliczenia

Wspólne rozliczenie z małżonkiem. Jak obniżyć wysokość podatku po przekroczeniu progu?

Co do zasady, wspólne rozliczenie wygląda w ten sposób, że dochody obojga małżonków sumuje się i dzieli przez dwa. Następnie oblicza się podatek należny od kwoty po dzieleniu, a uzyskaną wartość mnoży razy dwa – to wysokość podatku, który trzeba odprowadzić do Urzędu Skarbowego.