Ministerstwo Klimatu i Środowiska w oficjalnym komunikacie podkreśla, że nie ma potrzeby płacenia komukolwiek za niższe rachunki za prąd . Niestety, w mediach społecznościowych krążą informacje o możliwości zapłacenia 1000 złotych, co rzekomo ma pozwolić na uniknięcie podwyżek cen energii elektrycznej .

Ceny prądu 2024. Nowa metoda oszustów

"Sprawę zgłaszamy do NASK, ABW i prokuratury. To kolejna fala ataków dezinformacji, która ma na celu sianie strachu w społeczeństwie i wyłudzanie danych oraz pieniędzy. Mam informacje, że część z metod stosowanych w tych komunikatach, oparta jest o filmy stworzone z udziałem sztucznej inteligencji, w których rzekomo namawiam do dziwnych inwestycji" - pisze w komunikacie minister klimatu.