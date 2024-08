Bon energetyczny 2024. Jak wypełnić wniosek krok po kroku

Wnioskodawca deklaruje tu również, czy w 2023 roku był ubezpieczony w KRUS lub ZUS. Co więcej, należy zaznaczyć, czy głównym źródłem ogrzewania w gospodarstwie jest pompa ciepła lub inne urządzenie elektryczne . Ta opcja zwiększa kwotę wypłaty, jednak jest dostępna tylko dla osób, które zgłosiły swoje źródło zasilania do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Jak wypełnić wniosek o bon energetyczny? Co wpisujemy w rubryki?

Druga część wniosku obejmuje oświadczenia wnioskodawcy . W tej sekcji należy potwierdzić, że osoby wymienione w części pierwszej są rzeczywiście członkami gospodarstwa domowego oraz że wszystkie podane informacje są zgodne z prawdą. Ten fragment jest niezwykle ważny, ponieważ złożenie fałszywego oświadczenia naraża wnioskodawcę na odpowiedzialność z art. 233 § 6 Kodeksu karnego. Przestępstwo to jest zagrożone karą od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności .

Bon energetyczny 2024. Dochody gospodarstwa domowego