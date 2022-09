Dopłaty do gazu mają ratować budżety polskich gospodarstw, które w ostatnich latach zdecydowały się na wybór bardziej ekologicznego rozwiązania. Wojna w Ukrainie, inflacja i problemy z dostawami sprawiły, że ceny gazu biją w ostatnim czasie rekordy. Jak ubiegać się o dopłatę do gazu?

Dodatek osłonowy to element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Wsparcie obejmie blisko 7 mln gospodarstw domowych. Kto może liczyć na dopłatę do gazu w ramach dodatku osłonowego? Liczy się kryterium dochodowe, dlatego o dopłaty do gazu mogą ubiegać się:

Reklama

gospodarstwa jednoosobowe , gdy wysokość miesięcznych dochodów nie przekracza 2100 zł ;

, gdy wysokość miesięcznych dochodów nie przekracza ; gospodarstwa wieloosobowe, gdy wysokość miesięcznych dochodów na osobę nie przekracza 1500 zł.

Dopłata do gazu to propozycja dla tych, którzy zarabiają najmniej. Mimo to warto starać się o dodatek nawet wtedy, kiedy nasze dochody przekraczają stawki proponowane przez rząd. W takich sytuacjach kwota dodatku do gazu będzie pomniejszana w ramach złotówki za złotówkę i wyniesie minimum 20 zł.

Ile można dostać w ramach dodatku osłonowego?

Z rządowej oferty najwięcej zyskają duże rodziny, w których jest sześć lub więcej osób. Ile wynosi dodatek osłonowy, który można przeznaczyć na rachunek za gaz? Rządowe wsparcie w 2022 roku wynosi:

gospodarstwo jednoosobowe 400 zł;

gospodarstwo składające się z 2 do 3 osób 600 zł ;

; gospodarstwo składające się z 4 do 5 osób 850 zł ;

; gospodarstwo składające się z minimum 6 osób 1150 zł.

Tyle wynosi dopłata do gazu w ramach dodatku osłonowego. Co ważne, w przypadku wniosków złożonych do końca lipca 2022 roku liczyły się dochody uzyskane w roku 2020. Obecnie składane wnioski obejmują dochody uzyskane w 2021 roku.

Kolejny rodzaj finansowego wsparcia to dodatek do gazu LPG. To pewnego rodzaju rehabilitacja rządu, który najpierw zachęcał Polaków do wyboru ekologicznego źródła ogrzewania jak gaz, a w momencie kryzysu energetycznego najbardziej dofinansowuje zakup... węgla.

Stąd, po ogromnej krytyce, która wylała się na rząd, pojawił się dodatek do gazu LPG w wysokości 500 zł. To jednorazowe wsparcie przyznawane bez względu na wysokość dochodów.

Kto dostanie dodatek do LPG? Na pół tysiąca złotych może liczyć każde gospodarstwo domowe, w którym źródłem ogrzewania jest gaz LPG. Nie trzeba być właścicielem domu, aby ubiegać się o dodatek do gazu. Pieniądze trafią na konto pod warunkiem, że wcześniej zostało zgłoszone źródło ciepła w CEEB.

Kto nie dostanie dodatku do gazu LPG? Dodatek do tego rodzaju ogrzewania nie przysługuje gospodarstwom domowym, które złożyły wniosek lub którym przyznano dodatek węglowy.

Do kiedy złożyć wniosek o dopłaty do gazu?

Wniosek o dopłaty do gazu w ramach dodatku osłonowego można składać do 31 października 2022 r. Dla spóźnialskich nie mamy dobrych informacji - po tym czasie złożone wnioski nie będą już rozpatrywane. Warto więc się śpieszyć, bo zostały tylko dwa miesiące na złożenie dokumentów.

CZYTAJ TAKŻE: Odwilż na rynku gazu. Ceny spadają na fali informacji z UE

Sprawa komplikuje się w przypadku dodatku do gazu LPG. Odpowiedni wniosek będzie można składać do 30 listopada 2022 r. Niemniej jednak wciąż nie wiadomo, kiedy ruszy ich przyjmowanie. Trwają prace Ministerstwa Klimatu i Środowiska nad uchwaleniem odpowiedniej ustawy. Prawdopodobnie wnioski będzie można składać pod koniec września.

Jak i gdzie złożyć wniosek o dopłaty do gazu?

Jak zwykle w tego typu sytuacjach, do wyboru mamy trzy drogi. Pierwsza to osobiste pojawienie się w urzędzie gminy lub gminnym ośrodku pomocy społecznej, zgodnym z miejscem zamieszkania. Jeżeli nie mamy ochoty stać w kolejkach lub tracić czas na dojazd, złożyć wniosek o dopłaty do gazu można korzystając z poczty.

Jak złożyć wniosek o dopłaty do gazu? Można oczywiście zrobić to online poprzez portal ePUAP. Po zalogowaniu należy wybrać z katalogu spraw "Pismo ogólne do podmiotu publicznego". Następnie wybieramy adres urzędu, rodzaj pisma i załączamy wniosek. Mowa tu o dodatku osłonowym, jednak dodatek do gazu LPG zapewne będzie składany tą samą drogą.

Dopłata do gazu: kiedy wypłata pieniędzy?

Wniosek o dodatek do gazu LPG będzie działał na podobnych zasadach co dodatek węglowy. Dlatego gminy na wypłatę pieniędzy z tego dodatku gazowego będą miały 30 dni. Jeżeli ustawa wejdzie w życie pod koniec września, pierwsze pieniądze z dodatku do gazu LPG trafią do Polaków pod koniec października.

Wypłata dodatku osłonowego zależy od kilku czynników. Czas wypłaty dodatku do gazu w ramach tarczy zależy od finansowej sytuacji gmin i liczby wniosków. Stąd trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, kiedy pieniądze trafią na konto wnioskodawcy, niemniej urzędy mają czas na wypłatę dodatku do gazu maksymalnie do 2 grudnia 2022.

CZYTAJ TAKŻE: Dziurawy dodatek węglowy. Będą zmiany w przepisach, to pewne

Informacje, czy dopłata do gazu została już przyznana, trafi na maila podanego we wniosku. Jeżeli wnioskodawca pominął rubrykę z adresem e-mail, należy skontaktować się z urzędem, do którego został złożony dokument. Można również szukać informacji na specjalnej infolinii dotyczącej dodatku osłonowego pod numerem +48 22 369 14 44 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00).

CZYTAJ TAKŻE:

Wielkie oszczędzanie. Polskie miasta mogą pogrążyć się w mroku. Rachunki w górę o 700 proc.

Szpitale pod kreską. Jesienią mogą mieć poważne kłopoty