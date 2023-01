Ograniczenie cen ciepła. Posłowie zgłosili poprawki do ustawy

Oprac.: Mateusz Stelmaszczyk Polska

Posłowie zgłosili w środę poprawki do projektu ustawy, która ma ograniczyć podwyżki cen ciepła, w związku z czym projekt ponownie rozpatrzy komisja energii. KO proponuje, by wsparciem objąć przedsiębiorców, Lewica zaś chce wykreślenia obowiązku informowania odbiorców o rozwiązaniach ustawy. Dobromir Sośnierz z Konfederacji stwierdził, że projekt to "projekt to próba rozwiązania problemu, który został stworzony przez ekipę rządową".

Zdjęcie Posiedzenie Sejmu / PAP