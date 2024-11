O licznych zwolnieniach lekarskich wśród funkcjonariuszy policji informowała we wtorek "Rzeczpospolita". Dziennik przekazał, że w ramach akcji "Lucyna", zwanej "psią grypą" nieobecnych w pracy ma być ok. 10 tys. policjantów, którzy powołują się na stan zdrowia. Ma to być forma policyjnego protestu.