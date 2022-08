Donald Tusk podczas swojego spotkania z mieszkańcami Krosna Odrzańskiego wiele uwagi poświęcił ekologii. Mówił między innymi o wycince lasów oraz imporcie śmieci w celach biznesowych. Działania te powiązał z obecną władzą, choć nie atakował nikogo personalnie.

- Zatruwają nam też życie publiczne. Tak naprawdę nie tylko z rzeki zrobili ściek, ale na przykład z telewizji publicznej też zrobili ściek. Z podręczników dla dzieci chcą zrobić ściek. Chcą zatruć umysły, nie tylko wodę, nie tylko powietrze, ale też umysły. I to naszym dzieciom, jakąś wyjątkowo ohydną propagandą - mówił dalej.

Dodał, że postulat dotyczący "oczyszczenia" nie dotyczy jedynie rzeki Odry, ale ma również wymiar symboliczny. - Trzeba Polskę oczyścić z tego brudu. Brudu materialnego i tego brudu w polskim życiu publicznym - podkreślił szef Platformy Obywatelskiej.

Następnie podziękował mieszkańcom Krosna Odrzańskiego za pomoc w wyławianiu śniętych ryb z drugiej, największej polskiej rzeki.

Zmiana władzy i zmiana sytuacji?

Podczas przemówienia Tusk ocenił, że prawda o katastrofie ekologicznej w Odrze zostanie ujawniona po zmianie władzy w Polsce.

- Chcę stąd bardzo wyraźnie powiedzieć, jeśli dzisiaj ludzie się boją w tych miejscach, gdzie wiedzą co się stało, boją się pokazać dokumenty mimo kontroli poselskich, boją się ujawnić prawdę, to prędzej czy później, i szybciej, niż ktokolwiek myśli, kiedy się zmieni władza, ci ludzie przyjdą i powiedzą co naprawdę się stało - zaznaczył.

Tusk: Nalali mi trucizny do wiaderka

W trakcie spotkania marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Polak sugerowała, że trwają już przesłuchania osób, które zajmowały się sprawą Odry. Doniesienia te skomentował Tusk.

- Prokuratura działa. Służby działają. Panowie od pana Ziobry przesłuchują. Przesłuchują wędkarzy, samorządowców, przesłuchują tych, którzy mieli odwagę jako pierwsi odwagę zaalarmować ludzi. Sam słyszałem wielokrotnie słowa tak haniebne, że w życiu nie przyszłoby mi do głowy, że je usłyszę i to w wydaniu polskich władz. Ciężkie słowa oskarżenia - mówił.

- Dotychczas myślałem, że to jest tylko moja domena. Nie dziwię się, że to Niemcy tam zatruli, niezależnie od tego, że Odra w tym miejscu (zatrucia - red.) jest dość daleko od granicy, ale przecież mi nalali trucizny do wiaderka i ja tam pewnie chodziłem - ironizował.

- Wygłupiam się? Nie. Prawie to usłyszałem też w telewizji. To jest pierwsza rzecz, która moim zdaniem musi do wszystkich dotrzeć. Dzisiaj te zachowania władzy to nie jest tylko niekompetencja, lenistwo, dbałość o swoich, chęć ukrycia czegoś, ale to jest także niewiarygodnie bezczelna próba zastraszania i prześladowania tych, którzy - bo władzy nie było - wzięli na siebie obowiązek działania od pierwszych dni. To jest rzecz bez precedensu w historii Polski po 1989 roku, żeby władza zaczęła coś na kształt represji i zastraszania tych, którzy za nią wykonali swoje podstawowe obowiązki - podkreślił.

Obrona marszałek Polak

- Bez niezależnej, odważnej prokuratury. Bez niezależnych sędziów. Bez niezależnych od partii rządzącej trybunałów, to zawsze będzie się tak kitłasiło i nikt nie będzie odpowiedzialny - mówił dalej Tusk.

Skomentował też krytykę polityków PiS pod adresem marszałek województwa lubuskiego. - Marszałek Polak zaczęła podejmować decyzje zamiast tego rządu, dostała od nich po głowie i to maczugą, i pałą, dosłownie, w mediach. To wyglądało już jak zaszczuwanie. Klasyczna ich metoda. Ale nie bała się podjąć tej odpowiedzialności - ocenił.