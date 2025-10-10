W skrócie Adam Strzembosz, prawnik i były Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, zmarł w wieku 95 lat.

Był symbolem niezłomności, obrońcą Konstytucji i praworządności oraz wzorem dla kolejnych pokoleń prawników - podkreślają politycy, żegnając go w sieci.

Komentatorzy wskazują także wkład prof. Strzembosza w rozwój demokracji w Polsce.

"Adam Strzembosz, Pierwszy Sędzia Rzeczpospolitej, nie żyje. Twardo bronił Konstytucji i rządów prawa. 'Są i będą w Polsce przyzwoici ludzie' - mówił w 2019 roku. Dawał tym przyzwoitym nadzieję, którą tak łatwo było wtedy utracić" - napisał w sieci premier Donald Tusk.

"Odszedł prof. Adam Strzembosz. Prawnik, opozycjonista czasów PRL. Człowiek ogromnego serca i niezwykłej przyzwoitości. Nikt tak jak On nie potrafił wytyczać dróg prowadzących do praworządności i demokracji. Niech spoczywa w pokoju. Cześć Jego pamięci!" - dodał szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Głos zabrał także były minister sprawiedliwości.

"Profesor Strzembosz należał do pokolenia, które w najtrudniejszych momentach historii potrafiło zachować wierność zasadom. Jako Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego budował autorytet wymiaru sprawiedliwości w wolnej Polsce, a także wspierał młodsze pokolenia prawników w dążeniu do niezależności sądów" - napisał Adam Bodnar.

Wspominają prof. Adama Strzembosza. "Nestor polskich prawników"

"Nie żyje Adam Strzembosz, sędzia Sądu Najwyższego, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie" - napisała Dagmara Pawełczyk-Woicka, przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa.

"Wybitna postać, nestor polskich prawników, wielka inspiracja dla nas wszystkich. RIP, Panie Profesorze" - dodał Michał Wawrykiewicz.

"Wybitny prawnik, pierwszy prezes Sądu Najwyższego III RP, człowiek niezłomnych zasad i obrońca praworządności. Odszedł autorytet, którego głosu będzie bardzo brakować" - wskazał Tomasz Trela.

Adama Strzembosza żegna także IUSTITIA Stowarzyszenie Sędziów Polskich.

"W 2016 roku przestrzegał, że sędziowie mają teraz przez sobą czas poważnej próby. Myślę, że świadomość jego wsparcia, była jednym ze spoiw sędziowskiego oporu przed politycznym atakiem. Zawsze już będę pamiętał, jak w strugach deszczu pojawił się na Łańcuchu Światła przed Sądem Najwyższym. Zawsze mogliśmy na niego liczyć" - przypomniał w oświadczeniu prezes organizacji Bartłomiej Przymusiński.

Adam Strzembosz nie żyje. Miał 95 lat

Prof. Adam Strzembosz był prawnikiem, naukowcem, sędzią. W PRL sprzeciwiał się autorytaryzmowi, po 1989 r. współtworzył współczesne sądownictwo. Kawaler Orderu Orła Białego, był m.in. wiceministrem sprawiedliwości w rządzie Tadeusza Mazowieckiego.

Zmarł 10 października przeżywszy 95 lat.

"Był z z nami - sędziami, był ze mną, w najtrudniejszych momentach. Był dla nas wzorem. Dawał nam siłę i nadzieję. Dobry Bóg nagrodził Dobrego Człowieka - zmarł we śnie, nie cierpiąc. Wieczne odpoczywanie racz Mu dać, Panie" - napisał Stanisław Zabłocki na Facebooku, ogłaszając odejście Adama Strzembosza.

