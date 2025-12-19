Karambol na trasie S19. Zderzenie co najmniej 10 aut

Do zderzenia co najmniej 10 samochodów doszło w województwie lubelskim na drodze ekspresowej S19 pomiędzy węzłem Modliborzyce a węzłem Janów Lubelski Północ. Samochody zderzyły się w gęstej mgle.

- Do karambolu doszło w Stojeszynie (w woj. lubelskim) w gęstej mgle ok. godziny 20:30 -przekazała w rozmowie z polsatnews.pl asp. szt. Faustyna Łazur z Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim.

Wstępne doniesienia mówią o kilkunastu osobach rannych.

- Trudno podać dokładną liczbę poszkodowanych osób, gdyż karetki z rannymi pojechały do rożnych szpitali - poinformowała funkcjonariuszka.

Stojeszyn Pierwszy. Karambol na trasie S19. Zderzyło się co najmniej 10 aut

Na miejscu trwa akcja służb ratunkowych. Trasa w stronę Rzeszowa jest zablokowana.

Wcześniej IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą, które swoim zasięgiem objęło łącznie 13 województw.

Dotyczy ono województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, śląskiego, opolskiego oraz część woj. kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego.

Gęste mgły będą się utrzymywać w tych rejonach do soboty, do godz. 10:00. Mogą ograniczać widzialność poniżej 200 metrów, a miejscami do 100.

Wkrótce więcej informacji...

