Karambol na trasie S19. Zderzenie co najmniej 10 aut
Co najmniej 10 aut zderzyło się w karambolu na trasie S19 w miejscowości Stojeszyn Pierwszy w województwie lubelskim, są osoby ranne -poinformowała w rozmowie z polsatnews.pl asp. szt. Faustyna Łazur z KPP w Janowie Lubelskim. Do zderzenia doszło w gęstej mgle około godziny 20.30.
Do zderzenia co najmniej 10 samochodów doszło w województwie lubelskim na drodze ekspresowej S19 pomiędzy węzłem Modliborzyce a węzłem Janów Lubelski Północ. Samochody zderzyły się w gęstej mgle.
- Do karambolu doszło w Stojeszynie (w woj. lubelskim) w gęstej mgle ok. godziny 20:30 -przekazała w rozmowie z polsatnews.pl asp. szt. Faustyna Łazur z Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim.
Wstępne doniesienia mówią o kilkunastu osobach rannych.
- Trudno podać dokładną liczbę poszkodowanych osób, gdyż karetki z rannymi pojechały do rożnych szpitali - poinformowała funkcjonariuszka.
Na miejscu trwa akcja służb ratunkowych. Trasa w stronę Rzeszowa jest zablokowana.
Wcześniej IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą, które swoim zasięgiem objęło łącznie 13 województw.
Dotyczy ono województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, śląskiego, opolskiego oraz część woj. kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego.
Gęste mgły będą się utrzymywać w tych rejonach do soboty, do godz. 10:00. Mogą ograniczać widzialność poniżej 200 metrów, a miejscami do 100.
