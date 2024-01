Marcin Kącki dodał również: " Nie byłem przemocowcem , nie wykorzystywałem podwładnych, bo takich w zasadzie nie miałem, ale znałem morfologię wykorzystywania, bo, do cholery, trzy książki o tym napisałem, kilku zwierzaków do więzienia lub grobu odprowadziłem, a z mechanizmu patologicznych maszyn społecznych karmiących się trującym tabu mogłem pisać doktorat".

Burza wokół tekstu Marcina Kąckiego. "Gazeta Wyborcza" zdecydowała o zawieszeniu reportera

Opublikowany tekst wywołał spore oburzenie. W niedzielę po godz. 12:00 do sprawy odniosła się "Gazeta Wyborcza". Jak przekazano, od sobotniego popołudnia, po tym, jak Karolina Rogaska opublikowała w sieci wpis dotyczący redaktora, przeprowadzono " szereg rozmów z Marcinem Kąckim oraz osobami zaangażowanymi w redagowanie i publikację tekstu , wreszcie z osobami, z którymi Marcin Kącki pracuje jako redaktor".

Jak dodaje GW " postanowiliśmy zawiesić Marcina Kąckiego i odsunąć go od pracy z autorkami i autorami . Będziemy informować o dalszych krokach wobec Marcina Kąckiego, czekamy też na wyjaśnienie zarzutów przez Polską Szkołę Reportażu". W oświadczeniu podkreślono także, że do żadnego z redaktorów naczelnych ani przełożonych Kąckiego "nie dotarły żadne skargi na jego niewłaściwe zachowanie wobec kobiet podczas pracy w 'Gazecie Wyborczej'".

Oburzenie po tekście Marcina Kąckiego. Komentarz Karoliny Rogaskiej

W sobotę do publikacji Marcina Kąckiego odniosła się dziennikarka "Newsweeka" Karolina Rogaska . " Nie mogę już milczeć, chociaż wiem, że może się to wiązać z linczem. Wiem, niestety, jak traktuje się ofiary. Ale mam już dość, jestem zmęczona kultem oprawców " - zaczęła swój wpis w mediach społecznościowych.

W dalszej części możemy przeczytać: "Marcin, skoro byłeś tak szczery w swoim tekście, dlaczego nie napisałeś wprost, co zrobiłeś mi i innym dziewczynom? Czemu nie napisałeś, że moje wielokrotne "NIE" potraktowałeś jak niebyłe, czemu nie padło, jak rzuciłeś do mnie, że 'teraz odmawiasz, a po trzydziestce nie będziesz już tak wybrzydzać i będziesz ru**** się, jak popadnie'? Jak za stosowne uznałeś rozebranie się i masturbację mimo mojego ewidentnego przerażenia? Obrzydliwe zachowanie".

Karolina Rogaska dodaje również, że ma poczucie, iż "ta rozmowa, te telefony, to było tylko kolejne 'zbieranie materiału' do tekstu". "Że tekst wynika tylko ze strachu, że prawda wyjdzie na jaw więc trzeba ją wyprzedzić, że trzeba postawić sobie mocny pomnik, żeby trudniej byłoby go obalić" - wskazuje.