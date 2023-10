W nagraniu mówi również o negatywnych doświadczeniach innych kobiet z Gonciarzem, które chcą zachować anonimowość. Jedną z nich miała łączyć z nim relacja romantyczna. Gonciarz odniósł się do sprawy na swoim kanale na platformie Youtube.

Krzysztof Gonciarz przerywa milczenie. "Jestem w terapii"

- Na początek chcę zaznaczyć, że jestem w terapii . To żadne usprawiedliwienie. Komunikat "jestem w terapii" oznacza, że wiem, że mam problem i że robię coś z tym. Czasami na tej ścieżce pewne rzeczy klikają w jeden dzień, a pewne rzeczy zajmują lata. Ja od kilku lat chętnie dzielę się wnioskami z różnych przemian i etapów tej drogi w swojej twórczości - rozpoczął swoje oświadczenie Gonciarz.

Uznał również, że jego życie prywatne i granice zostały wykorzystane przeciwko niemu. Odniósł się do relacji z Hanną Koczewską, która udostępniła screeny rozmów kompromitujące go. Zarzucił jej manipulację .

- Hania Koczewska skłamała co do natury naszej relacji. Utrzymywaliśmy pewną relację przez półtora roku, a prawie wszystkie wycinki screenów dotyczą jednej rozmowy, w której ona uczestniczyła. Oczywiście wycięła swoje odpowiedzi. (...) Screen wiadomości, który został opublikowany przez Hanię, w oczywisty sposób jest kolażem. Są to powycinane, pojedyncze wiadomości, pozbawione jakiegokolwiek kontekstu - przekazał Krzysztof Gonciarz.