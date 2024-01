Flipowanie w TVP. Lokatorzy jako "czerwona lampka"

Eksperci zaproszeni do studia byli pytani o to, na co należy uważać podczas flipowania. Elżbieta Liberda odpowiedziała, że "czerwoną lampką" są ogłoszenia sprzedaży mieszkania, w którym znajdują się lokatorzy .

- Musimy pamiętać, że w polskim prawie lokatorzy są bardzo uprzywilejowani i to nie jest tak, jak czasem widnieje w ogłoszeniu, że będziecie mogli np. eksmitować taką osobę. To są procesy bardzo trudne, wieloletnie, dlatego nie należy eliminować takich ofert, ale trzeba się temu przyjrzeć, sprawdzić, czy to, co na pozór wydaje się okazją, nie będzie tylko źródłem problemów - mówiła.