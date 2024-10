Obrońca Janusza Palikota o sprawie: Niezrozumiałe. Sytuacja kompromitująca

Obrońca Palikota o działaniach prokuratury. "Przedstawienie"

Obrońca zaznaczył, że Palikot "wiedział, że są przesłuchiwani jego współpracownicy, że są różnego rodzaju dokumenty zatrzymywane" - Tak że to, co się tutaj dzieje, nie było żadną tajemnicą, natomiast prokuratura nie chciała skorzystać z tego źródła, tylko zrobiła przedstawienie polegające na upokorzeniu człowieka - skwitował.

Podczas konferencji adwokat dodał, że zatrzymany "potwierdza wszystkie zdarzenia co do faktów, czyli pożyczki, te wszystkie instytucje, które funkcjonowały". - Natomiast nie przyznaje się do winy, twierdząc, że nikogo nie wprowadził w błąd, nie działał w celu doprowadzenia kogoś do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, miał bardzo jasny plan ekonomiczny przedsięwzięcia, które z przyczyn od niego niezależnych nie doszło do skutku - powiedział Dubois.