Mimo że do rozpoczęcia roku szkolnego pozostał jeszcze miesiąc, już dziś warto sprawdzić, jakie zmiany czekają uczniów we wrześniu. Będzie ich sporo - większość dotyczy szkół ponadpodstawowych.

Nowy przedmiot już od września - Historia i Teraźniejszość

Już od 1 września 2022 r. w szkołach pojawi się nowy przedmiot, którego pomysłodawcą jest minister Przemysław Czarnek. Będzie on realizowany w szkołach ponadpodstawowych - liceach, technikach oraz szkołach branżowych I stopnia w wymiarze jednej lub dwóch godzin w pierwszym i drugim roku nauki.

W związku ze zmianą, liczba godzin historii zostanie zredukowana o jedną godzinę.

Kwalifikacje do prowadzenia zajęć z nowego przedmiotu będą mieli nauczyciele historii oraz WOS-u. Podręcznik został opracowany przez Wojciecha Roszkowskiego i wydany przez wydawnictwo Biały Kruk. Według Ministerstwa Edukacji i Nauki ma przybliżać uczniom najnowszą historię Polski.

- Ideą jest to, żeby w I i II klasie szkoły ponadpodstawowej wprowadzić przedmiot, którego treścią będzie historia najnowsza, zaczynając od końca II wojny światowej - mówił w czasie konferencji prasowej jesienią 2021 r. Przemysław Czarnek.



Przedmiot historia i teraźniejszość budzi wiele kontrowersji. Przeciwnicy jego wprowadzenia twierdzą, że ma on służyć indoktrynowaniu uczniów.

Zwracają również uwagę na fakt, że ważnym elementem programu są zagadnienia związane z religią (np. zasługi Kościoła dla integracji Ziem Zachodnich z resztą Polski, sposoby walki reżimu PRL z Kościołem w latach 60. i 70., czy rola Kościoła katolickiego w Polsce w okresie po wprowadzeniu stanu wojennego).

Edukacja dla bezpieczeństwa z nową podstawą programową

Nowy rok szkolny 2022/2023 przyniesie również zmiany w podstawie programowej przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa. Ma się w nim znaleźć więcej elementów nawiązujących do wycofanego z listy przedmiotów przysposobienia obronnego.

Uczniowie będą zdobywali wiedzę m.in. z zakresu reagowania w sytuacjach kryzysowych, związanych z działaniami wojennymi oraz wykorzystywania broni pneumatycznej i kulkowej.

Zmiany w przyjmowaniu zwolnień z WF-u

Kolejna zmiana w szkołach będzie dotyczyła sposobu wystawiania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego. Od września 2022 r. te długoterminowe będą musiały pochodzić od lekarza specjalisty. Do tej pory mógł je wypisać lekarz pierwszego kontaktu.

Rodzice zaznaczają, że jest to spore utrudnienie, szczególnie że kolejki do lekarzy specjalistów na NFZ potrafią być bardzo długie, a terminy wizyt wyznaczane nawet z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Część z nich zwraca również uwagę na fakt, że zajęcia zajęcia WF-u są źle zorganizowane, a w szkołach brakuje kardy nauczycielskiej oraz sal do ćwiczeń.

Zdjęcie Zmiany w szkołach obejmą również przyjmowanie długoterminowych zwolnień z wychowania fizycznego. Od tej pory będą musiały być wystawiane przez lekarza specjalistę / Agencja FORUM

Nowa matura 2023 - na to trzeba się przygotować

W nadchodzącym roku szkolnym po raz pierwszy odbędzie się tzw. nowa matura. Na razie trudno powiedzieć czy będzie ona łatwiejsza, czy trudniejsza dla uczniów. Będą mieli więcej czasu na rozwiązanie zadań, jednak w nowych arkuszach znajdzie się więcej niż do tej pory pytań.

Największe zmiany dotyczą jednak prawdopodobnie matury ustnej z języka polskiego. Uczniowie będą musieli zmierzyć się z dwoma zadaniami - odpowiedzią na pytanie dotyczące jednej z lektur umieszczonych na liście pozycji obowiązkowych (warto się z nią zapoznać, ponieważ tam też pojawiają się zmiany względem ubiegłych lat) oraz fragmentem tekstu źródłowego, który będą musieli opisać i zinterpretować.

Więcej informacji na temat nowej matury można znaleźć na stronie CKE.

Zdjęcie Jakie zmiany czekają przyszłorocznych maturzystów? / Agencja FORUM

Nauka zdalna w roku szkolnym 2022/2023?

W związku z możliwością nadejścia kolejnych fal pandemii uczniowie oraz nauczyciele zastanawiają się, czy nauka zdalna może powrócić? Odpowiedzi na to pytanie udzielił minister edukacji i nauki.

Nie mam żadnych sygnałów od Ministerstwa Zdrowia i służb sanitarnych, które by świadczyły o tym, że grozi nam w jakikolwiek sposób ograniczenie nauki stacjonarnej, więc przygotowujemy się do pełnego trybu stacjonarnego, tak, jak w ubiegłym roku mówił minister Czarnek w rozmowie z Polskim Radiem 24

Minister również w kilku innych wypowiedziach przekonywał, że "nie ma mowy o nauce zdalnej".

