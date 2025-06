Nowy wniosek o uchylenie immunitetu Brauna. Szefowa PE informuje

Do Parlamentu Europejskiego wpłynął kolejny wniosek o uchylenie immunitetu polskiego europosła Grzegorza Brauna. Został on skierowany do komisji prawnej europarlamentu - przekazała w poniedziałek podczas sesji PE w Strasburgu jego przewodnicząca Roberta Metsola.