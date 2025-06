Rosyjski opozycjonista zwrócił się do Grzegorza Brauna. "To wstyd"

Jak dodał Braun, nie sądzi, by rolą PE było zmienianie czyjejś mentalności lub rządu. - Słyszę bardzo wyraźne wezwania do zmiany czyichś prezydentów, rządów i reżimów. Myślę jednak, że Parlament Europejski nie jest w pozycji, by krytykować wszystkich dookoła, ponieważ w Europie ludzie są więzieni za to, co mówili i pisali - uznał.