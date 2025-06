Wraca sprawa "interwencji poselskiej" Brauna. Prokuratura wysyła wniosek do Brukseli

- To jest kolejny wniosek skierowany do Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu Grzegorzowi Braunowi jednakże w innym postępowaniu. Wniosek dzisiejszy został sporządzony w postępowaniu prowadzonym w Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu - przypomniała na konferencji prasowej Anna Adamiak.