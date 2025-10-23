Spis treści: Nowy rozkład PKP. 50 połączeń więcej Nowy rozkład PKP. Zakopane - Trójmiasto w nieco ponad siedem godzin Zmiany czekają również połączenia międzynarodowe

Nowy rozkład PKP. 50 połączeń więcej

Przygotowany przez PKP Intercity nowy rozkład na sezon 2025/2026 zostanie wprowadzony 14 grudnia. Jak wynika z informacji udostępnionych na stronie przewoźnika: "podróżni będą mieli do dyspozycji aż 555 połączeń, w tym 527 całorocznych i 28 sezonowych".

W porównaniu z ubiegłorocznym rozkładem przewoźnik zanotował wzrost o 50 połączeń, bowiem w minionym okresie uruchomiono ich 505.

Nowy rozkład PKP. Zakopane - Trójmiasto w nieco ponad siedem godzin

Pociągi mają odjeżdżać w równych odstępach czasowych - ma to być widoczne między innymi na liniach Trójmiasto - Warszawa (odjazd co godzinę) czy Wrocław - Kraków (odjazd co godzinę). Ponadto pasażerowie będą mogli korzystać z nowych połączeń.

Po wejściu w życie rozkładu będzie możliwa podróż pociągiem Express InterCity Premium z Trójmiasta do Zakopanego. Jak czytamy na stronie przewoźnika, czas przejazdy ze stacji Zakopane do stacji Gdańsk Główny ma wynieść 7 godzin i 1 minutę. Co więcej - w sezonie letnim trasa ma zostać wydłużona aż do Kołobrzegu. W wakacje ruszy również połączenie z Bielska-Białej do Ustki.

Na więcej połączeń będą mogli liczyć również mieszkańcy mniejszych miejscowości. Zwiększona zostanie liczba pociągów przejeżdżających między innymi przez Gorzów Wielkopolski, Jelenią Górę, Kętrzyn czy Giżycko.

Zmiany czekają również połączenia międzynarodowe

Co ważne - rozszerzeniu ulegnie również oferta tras zagranicznych. Zgodnie z informacjami podanymi na intercity.pl: "nowością w połączeniach międzynarodowych będzie pociąg IC Carpatia, który zapewni bezpośredni dojazd do Monachium, Wiednia, Salzburga, Pragi, Bratysławy i Budapesztu".

Rozpoczynający swój bieg w Przemyślu pociąg będzie zatrzymywać się między innymi w Rzeszowie, Dębicy, Tarnowie, Krakowie i Katowicach. Nowy rozkład uwzględnia również nowe połączenie IC Prater, który będzie kursować na trasie Kraków Główny - Wiedeń.

Dodatkowo zwiększona zostanie liczba połączeń między innymi do Czech oraz na Litwę. Nowy rozkład odpowie również na zwiększone zainteresowanie przewozami na Ukrainę. Uruchomione mają zostać trzy połączenia - jedno połączenie relacji Chełm - Charków oraz dwa połączenia relacji Przemyśl - Charków. PKP podaje, że owe połączenia mają zostać rozłożone równomiernie w ciągu doby.

