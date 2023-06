Ustawa kompetencyjna. Szczególna rola prezydenta

Porównując projekt nowelizacji tzw. ustawy kompetencyjnej z właściwą Ustawą o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz Ustawą o Komitecie do Spraw Europejskich można zauważyć pewne zmiany.

Reklama

Szczególną uwagę przykuwa zwiększenie kompetencji prezydenta, jako Głowy Państwa, w sprawie wyboru kandydatur na obsadzenie unijnych stanowisk. Chodzi o art. 18a, który miałby znaleźć się w 5. rozdziale znowelizowanej ustawy.

"Biorąc pod uwagę terminy, wynikające z prawa Unii Europejskiej, Rada Ministrów przedkłada Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej propozycje kandydatur na stanowiska: członka Komisji Europejskiej; członka Trybunału Obrachunkowego; sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej; rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej; członka Komitetu Ekonomiczno-Społecznego; członka Komitetu Regionów; dyrektora w Europejskim Banku Inwestycyjnym" - czytamy w projekcie.

I dalej: "Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyraża zgodę albo odmawia zgody na desygnowanie kandydatów na stanowiska, o których mowa w ust. 1, w terminie 21 dni od dnia przedłożenia przez Radę Ministrów propozycji kandydatur".

Z kolei Ustawa z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, do której proponowane są zmiany, zakłada, że kandydatury na wymienione wyżej stanowiska podlegają "opiniowaniu przez organ właściwy na podstawie regulaminu Sejmu".

Zdjęcie Nowela tzw. ustawy kompetencyjnej zakłada zwiększenie kompetencji prezydenta / sejm.gov.pl /

Orędzie Andrzeja Dudy a prezydencja Polski w Radzie UE

W wygłoszonym we wtorek orędziu Andrzej Duda mówił o 20. rocznicy przeprowadzenia referendum ws. przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Zapowiedział również przygotowania do przejęcia prezydencji w Radzie UE, co nastąpi w 2025 roku.

- Dlatego już jutro złożę projekt ustawy, który określi ramy tej współpracy w kontekście przewodniczenia przez Polskę pracom Rady Unii Europejskiej. Chciałbym, żeby ta inicjatywa udowodniła, że w sprawach najważniejszych dla Polski cała klasa polityczna może ze sobą zgodnie współpracować - powiedział.

- Chciałbym, żeby ta inicjatywa udowodniła, że w sprawach najważniejszych dla Polski cała klasa polityczna może ze sobą zgodnie współpracować. To ważny sprawdzian dla wszystkich sił politycznych, sprawdzian tego, które z nich chcą współpracy na rzecz realizacji naszych celów w Unii Europejskiej - podkreślił Andrzej Duda.