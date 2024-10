W ostatnich dniach wybuchła dyskusja na temat sprzedaży alkoholu w tubkach, do złudzenia przypominających opakowania musów owocowych. W nawiązaniu do sprawy Bogdan Rymanowski zapytał w Radiu Zet minister zdrowia Izabelę Leszczynę o zapowiadaną ustawę ograniczającą dostępność do alkoholu na stacjach benzynowych nocą. Zgodnie z nią sprzedaż będzie zakazana w godzinach 22-6. W czwartek Ministerstwo Zdrowia ma zakończyć pracę nad zmianami w prawie.

Zapowiedź minister zdrowia. Będą nowe zasady sprzedaży alkoholu w Polsce

Na pytanie Bogdana Rymanowskiego o to, jakie w takim razie obecnie obowiązują przepisy, stwierdziła, że "teraz sprzedawca ma prawo" . - Chcemy, aby w wypadku podejrzenia, sprzedawca (...) miał obowiązek wylegitymowania takiej osoby - podkreśliła Leszczyna. To oznacza, że sprzedawcy będą musieli być bardziej czujni i odpowiedzialni w swojej roli. Zmiany w przepisach mają zwiększyć kontrolę nad sprzedażą alkoholu osobom niepełnoletnim. Resort wprowadzi także ograniczenia w sprzedaży alkoholu na stacjach paliw.

Zapowiedź Izabeli Leszczyny. "Taki obowiązek już jest"

Startujący z list PiS działacz Oskar Szafarowicz napisał, że "taki obowiązek już jest w polskim porządku prawnym". Jednak obecnie zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w przypadku wątpliwości co do pełnoletności nabywcy sprzedający lub podający napoje alkoholowe uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy. Nie oznacza to obowiązku. Obowiązuje także prawny zakaz sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18. roku życia.