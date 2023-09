NAREW obejmuje m.in. 23 baterie , które łącznie dysponują 138 wyrzutniami rakietowymi PATRIOT i 1,5 tys. pociskami PAC-3 MSE dostosowanymi do współpracy z IBCS, czyli zintegrowaną siecią kontroli ognia . Oprócz tego do zestawów należą także różnego rodzaju radary oraz systemy dowodzenia i wsparcia.

Rozbudowa programu NAREW zatwierdzona. M. Błaszczak: Inwestujemy w polski przemysł zbrojeniowy

System obrony powietrznej WISŁA. Pełna gotowość w 2035 roku