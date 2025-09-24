Zmiany w warszawskiej policji. Jest nowy komendant
Mł. insp. Krzysztof Ogroński został powołany na nowego komendanta stołecznej policji - poinformowali mundurowi. Ogroński zastąpi na stanowisku dotychczasowego komendanta - insp. Dariusza Walichnowskiego. Nowy szef warszawskiej policji wrócił do pracy z emerytury.
Przekazanie obowiązków szefa stołecznej policji zapowiedziała wcześniej KSP na platformie X.
"O godzinie 15.00 w Komendzie Stołecznej Policji odbędzie się uroczysta zbiórka w związku z przekazaniem obowiązków na stanowisku Komendanta Stołecznego Policji młodszemu inspektorowi doktorowi Krzysztofowi Ogrońskiemu" - napisano. Kilkanaście minut później zmiany w kierownictwie warszawskiej formacji pojawiły się na stronie internetowej.
Mł. insp. Ogroński był dotychczas zastępcą komendanta stołecznego garnizonu do spraw kryminalnych.
Wrócił do policji z kilkuletniej emerytury. Służbę rozpoczął w prewencji, a następnie pracował w pionie kryminalnym. Związany był też m.in. z komisariatem w Serocku, czy komendą w Nowym Dworze Mazowieckim. Jest również specjalistą od przestępczości wschodniej. Brał udział w wykrywaniu aktów sabotażu, w tym pożaru Hali Marywilskiej.
Insp. Dariusz Walichnowski odwołany z funkcji komendanta stołecznego policji
Ogroński zastąpi na stanowisku insp. Dariusza Walichnowskiego, odwołanego z funkcji w środę.
Jak informowała PAP, komendant stołeczny policji insp. Walichnowski przed dwoma tygodniami był wezwany do komendanta głównego policji gen. insp. Marka Boronia, który miał wyrazić swoje niezadowolenie z pracy szefa stołecznych policjantów. - Chodzi o to, że w garnizonie stołecznym jest 24 proc. wakatów. A komendant, według szefostwa policji, nie robi nic, żeby ten odsetek zmniejszyć - poinformowało w czwartek źródło PAP.
Szef policji miał zarzucać komendantowi stołecznemu również to, że ten "nie czuje jednostki, którą dowodzi, nie rozumie jej 'specyfiki', a także nie umiał rozwiązywać problemów w stolicy".