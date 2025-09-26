Wcześniejsza emerytura w ZUS. Liczy się rok urodzenia i warunki pracy
Szansę na wcześniejszą emeryturę mają osoby, które wykonywały pracę w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze. Choć reguły są restrykcyjne, nowe uprawnienia mogą objąć tysiące seniorów. Chodzi o osoby, które pracowały w konkretnych latach. Sprawdź, kto może skorzystać z wcześniejszej emerytury i jakie wymagania musi spełnić.
Praca w "szczególnych warunkach" to taka, która generuje znaczną szkodliwość. Może to być kontakt z substancjami trującymi, intensywne obciążenie fizyczne czy ciężki mikroklimat. Natomiast praca o "szczególnym charakterze" obejmuje zawody, które wymagają wyjątkowych lub były regulowane odrębnymi ustawami. Dotyczy to na przykład nauczycieli, funkcjonariuszy czy dziennikarzy. Kluczowe jest, by dana praca była wymieniona w oficjalnym katalogu prac kwalifikujących do świadczenia. Liczą się również lata, w których była wykonywana.
Dla kogo wcześniejsza emerytura? Szczególne warunki to nie wszystko
Przejście na wcześniejszą emeryturę za pracę w szczególnych warunkach dotyczy osób urodzonych między rokiem 1949 a 1969. Dodatkowo muszą one spełniać następujące wymogi:
- posiadać wymagany ogólny staż ubezpieczeniowy obejmujący okresy składkowe i nieskładkowe (20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn);
- udokumentować okresy pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze, zgodnie z katalogiem określonym przez rozporządzenie;
- osiągnąć odpowiedni wiek (55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn, chyba, że ustawa o zawodzie mówi inaczej);
- przekazać ewentualne posiadane środki w OFE na rzecz ZUS.
ZUS podkreśla, że kto nie spełni wszystkich kryteriów, np. brakuje mu dokumentacji, może nie dostać świadczenia.
Wcześniejsza emerytura. Jak złożyć wniosek i jakie dokumenty będą potrzebne?
To świadczenie nie działa automatycznie. Aby ubiegać się o wcześniejszą emeryturę, należy złożyć w ZUS formularz emerytalny (EMP) oraz wypełnić informację o okresach składkowych i nieskładkowych (formularz ERP-6).
Do wniosku trzeba dołączyć dokumenty potwierdzające okresy pracy w warunkach szczególnych lub w zawodzie o szczególnym charakterze, pełny staż ubezpieczeniowy wraz ze świadectwami pracy i zaświadczeniami, a także dane o zarobkach z tych okresów. Ważne jest, aby dokumentacja była kompletna i zgodna z oficjalnym katalogiem stanowisk. Brakujące lub nieuznane okresy mogą zniweczyć całą procedurę i ZUS odmówi przyznania świadczenia.
Źródło: zus.pl