Do tej pory pojęcie wdowiej renty u nas nie istniało. Po śmierci małżonka wdowiec lub wdowa mogli zdecydować, czy pobierają dalej swoją emeryturę, czy też rezygnują z niej na rzecz 85 proc. emerytury zmarłego małżonka. Decydowało się na to wiele wdów, których mężowie mieli wyższe świadczenia. Od 1 stycznia 2025 ma wejść w życie ustawa o rencie wdowiej. Nowe przepisy czekają na podpis prezydenta.

Renta wdowia 2025. Nowe świadczenie dla seniorów

Renta wdowia zakłada, że osoba, która straciła małżonka, nie będzie musiała rezygnować z jednego świadczenia emerytalnego na rzecz drugiego. Będzie mogła pobierać oba świadczenia, ale jedno z nich w ograniczonej kwocie. W praktyce wyglądać będzie to tak, że wdowy i wdowcy będą mogli pobierać jedno świadczenie w całości, plus:

Komu przysługuje renta wdowia? Nie wszystkim

Prawo do renty wdowiej będzie przysługiwało dopiero po osiągnięciu wieku emerytalnego. W przypadku kobiet będzie to zatem 60 lat, a w przypadku mężczyzn 65 lat. Chodzi o to, by świadczenie otrzymywali seniorzy, którzy mają mały wpływ na poprawę swojej sytuacji finansowej. Co więcej, w rencie wdowiej będą obowiązywały limity.