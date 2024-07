Zmiany w realizacji recept. Co wprowadza rozporządzenie?

Co więcej, jeśli na recepcie nie wpisano sposobu dawkowania lub sposobu stosowania , to wówczas farmaceuta wydaje ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, która nie jest większa od ilości zawartej:

Ponadto warto wiedzieć, co w sytuacji, gdy na recepcie znalazł się produkt leczniczy do stosowania zewnętrznego na skórę, wyrób medyczny do diagnostyki in vitro, w liczbie większej niż cztery najmniejsze opakowania (o których mowa w pkt 4 rozporządzenia), albo lek recepturowy do stosowania zewnętrznego na skórę w ilości większej niż podwójna ilość tego leku. Wówczas, zgodnie z treścią rozporządzenia, farmaceuta "może wydać całą ilość przepisaną na recepcie mimo nieokreślenia sposobu jego dawkowania, pod warunkiem określenia na tej recepcie częstotliwości stosowania tego produktu lub wyrobu".