Spis treści: 01 Czym są limity płatności gotówkowych?

02 Kogo będą obowiązywać nowe limity płatności gotówkowych?

03 Ile będą wynosiły nowe limity płatności gotówkowych dla firm i osób fizycznych?

04 Od kiedy wejdą w życie nowe limity płatności gotówkowych? Polska Większa wypłata w lipcu? Nadchodzi kolejna podwyżka wynagrodzenia

Czym są limity płatności gotówkowych?

Limit transakcji gotówkowej to inaczej maksymalna kwota, jaką można zapłacić w gotówce (czyli w banknotach lub monetach) za zakup towaru lub usługi. Obecnie w Polsce obowiązuje limit transakcji gotówkowych dla firm, który wynosi 15 tys. zł. Powyżej tej kwoty przedsiębiorstwa muszą zrezygnować z operowania gotówką, aby po transakcji pozostał elektroniczny ślad.



Wysokość tej kwoty wkrótce ulegnie zmianie. Limity płatności gotówkowych będą dotyczyły także osób fizycznych.

Kogo będą obowiązywać nowe limity płatności gotówkowych?

Dotąd limit płatności gotówkowej dotyczył jedynie transakcji między przedsiębiorcami, ale ustawodawca wprowadził również ograniczenie obejmujące transakcje z konsumentem. Dodatkowo część przedsiębiorców będzie zobowiązana zapewnić możliwość zapłaty bezgotówkowej w każdym miejscu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza.

Nowy limit transakcji bezgotówkowych dla firm ma być mniejszy niż w przypadku osób fizycznych i dotyczyć będzie m.in.:

przedsiębiorców jednoosobowych wpisanych do CEIDG

spółek handlowych i innych podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS,

fundacji, izb gospodarczych czy innych podmiotów, które równocześnie figurują w rejestrze przedsiębiorców KRS,

przedsiębiorców zagranicznych, którzy prowadzą działalność gospodarczą w Polsce przez oddział (zarejestrowany w KRS),

wspólników spółki cywilnej,

zagranicznego oddziału polskiego przedsiębiorcy,

polskiego przedsiębiorcy (czasowe transgraniczne świadczenie usług) dokonującego poza granicami Polski transakcji z przedsiębiorcą zagranicznym.

Ile będą wynosiły nowe limity płatności gotówkowych dla firm i osób fizycznych?

Limit płatności gotówkowych w transakcjach między przedsiębiorcami wkrótce będzie wynosić 8 tys. zł brutto. Oznacza to, że zostanie on zredukowany niemal o połowę w stosunku do aktualnego stanu. Dodatkowo, jeśli transakcja będzie w walucie innej niż polski złoty, zastosowany zostanie średni kurs NBP z dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Zmiana limitu przy płatnościach bezgotówkowych będą dotyczyć także rozliczeń pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. W myśl nowych przepisów za transakcję powyżej 20 tys. zł nie będzie możliwości płacenia gotówką. Jeśli w przedsiębiorca przyjmie od konsumenta płatność gotówką na kwotę powyżej 20 tys. zł, to będzie ona stanowiła dodatkowy przychód z działalności gospodarczej. W konsekwencji zapłaci sankcję, czyli dodatkowy podatek od płatności przyjętej gotówką.

Od kiedy wejdą w życie nowe limity płatności gotówkowych?

Nowe przepisy prawne dotyczące limitów płatności gotówkowych zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku. Gdy tylko wejdą w życie, zarówno firmy, jak i klienci indywidualni w kontakcie z przedsiębiorcami nie będą mogli dokonywać transakcji gotówką powyżej ustalonych limitów.

