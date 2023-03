Nowe limity płatności gotówkowych wejdą w życie już za kilka miesięcy. Pomysł ten zainicjowano jeszcze w ramach Polskiego Ładu, jednak jego realizacja była dwukrotnie odraczana.

Okazuje się, że wielu Polaków nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że państwo wkrótce ograniczy im możliwości dokonywania opłat . W związku z tym przypominamy, kiedy zmiany wejdą w życie i kogo dotkną najbardziej. Wyjaśniamy również, ile wyniosą limity płatności gotówkowych dla konkretnych grup tak, aby każdy wiedział, czy za samochód lub telewizor będzie mógł nadal zapłacić banknotami.

Spis treści: 01 Co oznacza limit płatności gotówkowych i kogo dotyczy ogarniczenie?

02 Po co nam limit płatności gotówkowych?

03 Zmiany coraz bliżej. Kiedy wejdą w życie limity płatności gotówkowych?

04 Ile wynosi limit płatności gotówkowych dla firm?

05 Limit płatności gotówkowych dla klientów indywidualnych

Co oznacza limit płatności gotówkowych i kogo dotyczy ogarniczenie?

Polacy to naród, który chętnie korzysta z możliwości płatności bezgotówkowych, jednak nie da się ukryć, że lubimy mieć również przy sobie gotówkę. Nosząc banknoty w portfelu, kierujemy się szybką dostępnością środków, możliwością łatwiejszej kontroli wydatków czy po prostu poczuciem bezpieczeństwa w sytuacji nagłej awarii terminala.

To zrozumiałe i na ten moment nic nie zapowiada tego, że zostaniemy pozbawieni możliwości zapłaty gotówką za nasze codzienne zakupy. Wprowadzony zostanie jedynie limit płatności gotówkowych, czyli ograniczenie kwoty, jaką możemy zapłacić banknotami na miejscu.

Zdjęcie Transakcje bezgotówkowe już teraz są naszą codziennością / 123RF/PICSEL

Po co nam limit płatności gotówkowych?

Ministerstwo Finansów wskazuje kilka powodów, dla których konieczne jest spopularyzowanie transakcji bezgotówkowych. Po pierwsze, rząd uważa, że są one koniecznym elementem nowoczesnej gospodarki cyfrowej.

Po drugie nowelizacja ma ograniczać "szarą strefę" i zmniejszyć ryzyko wystawiania tzw. pustych faktur przez przedsiębiorców. Z tego powodu nowy limit transakcji bezgotówkowych dla firm ma być mniejszy niż w przypadku osób fizycznych i dotyczyć on będzie m.in.:

przedsiębiorców jednoosobowych wpisanych do CEIDG

spółek handlowych

fundacji, izb gospodarczych czy innych podmiotów, które znajdują się w rejestrze przedsiębiorców KRS

przedsiębiorców zagranicznych prowadzących działalność gospodarczą w Polsce

wspólników spółki cywilnej

polskiego przedsiębiorcy i jego zagranicznego oddziału

Zmiany coraz bliżej. Kiedy wejdą w życie limity płatności gotówkowych?

Zmiany są coraz bliżej. Pomimo wcześniejszych opóźnień, wiadomo już, że nowe przepisy prawne zaczną obowiązywać od stycznia 2024 roku. Gdy tylko wejdą w życie, zarówno firmy, jak i klienci indywidualni w kontakcie z przedsiębiorcami nie będą mogli dokonywać transakcji gotówką powyżej ustalonych limitów.

Ile wynosi limit płatności gotówkowych dla firm?

O dokonywaniu lub przyjmowaniu płatności stanowi art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców. Na ten moment, gdy stroną transakcji jest inny przedsiębiorca i kwota transakcji jest większa niż 15 tysięcy złotych, zgodnie z prawem należy dokonać płatności BLIKIEM, kartą lub bezpośrednio za pośrednictwem rachunku płatniczego.

Kwota ta ulegnie jednak zmianie od 1 stycznia 2023. Wówczas limit płatności gotówkowych dla firm wyniesie 8 tys. złotych, co oznacza, że zostanie on zredukowany niemalże o połowę w stosunku do stanu aktualnego. Dodatkowo, jeśli transakcja będzie w walucie innej niż polska, zastosowany zostanie średni kurs NBP z dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Limit płatności gotówkowych dla klientów indywidualnych

Dla klientów indywidualnych również zostanie wprowadzony limit, jednak wyniesie on 20 tys. złotych. Jeżeli zatem opłata (np. za samochód) przekroczy tę kwotę, za towar trzeba będzie zapłacić przelewem.

Trzeba dodać, że limit płatności gotówkowej dotyczy każdej transakcji, zatem w każdym miesiącu nadal dokonywać będzie można wielu transakcji gotówkowych, choć żadna z nich nie będzie mogła wynieść więcej niż 20 tys. zł.

