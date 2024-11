IMGW ostrzega przed gołoledzią

Pogoda z masą zmian

Jeśli chodzi o najbliższe dni, to nie powinniśmy liczyć na zbyt szybką poprawę aury. Według prognoz IMGW będzie co prawda więcej rozpogodzeń, jednak nie zabraknie opadów deszczu, mżawki, deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu.

W piątek termometry pokażą od 3 st. C na południu, przez około 6 stopni w centrum do 9 stopni Celsjusza nad morzem. Najchłodniej będzie na terenach podgórskich Karpat (około 2 stopnie).Noce będą jednak chłodniejsze, a na terenach podgórskich Karpat przymrozki mogą osiągać do -4 st. C.