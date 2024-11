Pogoda w czwartek. Wysoka wilgotność i niekorzystny biomet

Temperatura maksymalna od 0 stopni Celsjusza C w rejonach podgórskich Karpat, 5 st. C w centrum, do 10 st. C na Wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. Wysoko w górach pojawią się silniejsze porywy wiatru do 70 km/h.