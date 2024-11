Wtorkowy poranek okazał się bardzo mglisty na zachodzie i południu . Miejscami nie było widać więcej niż na około 100 metrów. Wiele wskazuje na to, że musimy przygotować się na powtórkę w najbliższych dniach - wynika z prognozy alertów pogodowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

Mgły we wtorek

Według danych IMGW gęste mgły wrócą już we wtorek wieczorem i w nocy. W wielu miejscach widzialność będzie ograniczona do 200 metrów. Dodatkowo na południu i wschodzie lokalnie może osadzać się szadź, przez co na drogach może być bardzo ślisko. Warto więc zachować szczególną ostrożność.